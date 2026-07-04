Cuidar de manguezais se aprende nas ilhas

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Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes*

Por Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes*

Ações de educação ambiental voltadas para os cuidados com os manguezais vão integrar a formação de estudantes de três ilhas da Baía de Todos-os-Santos, correspondendo a três municípios distintos.

O trabalho será desenvolvido, por meio do Projeto Recife das Pinaúnas, alcançando Ilha de Maré, bairro de Salvador; ilha do Paty, em São Francisco do Conde; e ilha de Maria Guarda, Madre de Deus. Ao longo do trabalho de ensino-aprendizagem, a juventude terá plantado mil novas mudas de mangue, elevando a probabilidade de recuperação de ecossistemas degradados.

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A didática pode ser entendida como complementaridade, em assimilação de conteúdos nas aulas, modo passivo da condição de aluno; e a escolha pelos recortes mais interessantes, segundo o gosto pessoal, modo ativo na condição de estudante.

– Quando os estudantes conhecem a importância do manguezal e participam do plantio das mudas, eles passam a enxergar esse ambiente como parte da própria história e do futuro da comunidade – afirma a educadora Deusdélia Andrade, responsável pelo projeto, patrocinado pela Acelen.

Segundo Deusdélia, o objetivo é “despertar esse sentimento de pertencimento e formar jovens capazes de atuar como multiplicadores da conservação ambiental dentro e fora da escola”.

Estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental já deram sua presença nas primeiras atividades da programação pensada para aliar a teoria dos mangues à experiência do contato direto com a natureza.

O projeto aborda temas como a importância ecológica dos manguezais, os impactos dos resíduos sólidos, o desmatamento, os períodos de reprodução das espécies e a produção de mudas.

“Peço que os EUA adotem um debate público marcado pela moderação, pelo respeito às diferentes opiniões e por um esforço constante para encontrar pontos em comum” LEÃO XIV - Papa

Seleção na Ceasinha

Neste domingo de oitavas de final da Copa, o Mercado do Rio Vermelho, a nossa querida Ceasinha, consolida-se como o epicentro da torcida em Salvador.

Sob a gestão da SDE, o espaço une com maestria a efervescência cultural ao fervor do futebol. A programação gratuita inicia-se ao meio-dia com Kiko Xonado, ganha tração com Lane Fuzi e culmina no aguardado duelo entre a genialidade de Vini Jr. e o ímpeto viking de Haaland.

Unindo segurança, estacionamento e gastronomia de ponta em ambiente coberto, a Ceasinha prova que o fomento econômico e o lazer público podem caminhar juntos.

Poucas & Boas

A 49ª Feira Agroecológica de Baianópolis acontece, hoje, como espaço de comercialização direta da agricultura familiar com os consumidores da região que buscam alimentos saudáveis. Com início às 18h na praça Juarez de Souza, os produtos expostos têm foco na sustentabilidade e na segurança alimentar. O evento foi modelo para outras regiões do e reúne na organização, além da Secretaria municipal de Agricultura, o Sindicato local, a Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco, a Cresol, Bahiater, CAR/Governo da Bahia.

Com Léo Santana, Mari Fernandes, Atitude 67 e Pedro Gabriel, além de atrações regionais, termina, hoje, o Arraiá 2026 de LEM, que desde o dia 1º do mês agita moradores locais e visitantes. Tradicional na região oeste, o festejo gera empregos, movimenta o comércio local e fomenta o turismo de eventos, com lotação de hotéis e pousadas. Novidade desta edição do arraiá, o Camarote LEM está lotando de foliões juninos todas as noites, conta com vista privilegiada do palco principal, diversos serviços, área de descanso e atrações musicais exclusivas.

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia completa 20 anos, e entre os eventos que fazem parte das comemorações, realizará, segunda-feira, a inauguração oficial da sede da Rádio Educativa UFRB FM 87.1. Com início às 10h, a solenidade será na região central de Cruz das Almas e contará com autoridades regionais além dos corpos docente e discente da instituição. O projeto da emissora reforça o compromisso da universidade com o desenvolvimento regional e com a democratização da comunicação.

*DA REDAÇÃO, COM PAULO LEANDRO E MIRIAM HERMES