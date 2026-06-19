Cuidar do ouvido evita queda no forró

Cai bem no São João, o Dia Mundial de Prevenção de Quedas, 24 de junho, coincidindo com a importância de evitar os excessos de licor em possíveis acidentes resultantes de desequilíbrios, seja durante o forró ou a caminho da roça.

É muito provável esta associação imediata da queda com o descontrole da bebida, ou mesmo cansaço físico, no entanto, sua maior aceitação no senso comum pode apagar a verdade científica: o corpo ereto imune a oscilação depende diretamente da boa saúde do ouvido interno.

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De acordo com o otorrinolaringologista Márcio Salmito, alterações no sistema localizado no ouvido interno, responsável pelo equilíbrio corporal, podem aumentar entre seis e 12 vezes o risco de quedas.

Os sintomas mais comuns incluem tontura, vertigem, instabilidade e insegurança para caminhar. O especialista destaca as doenças chamadas no jargão médico de “vestibulares”, genericamente classificadas como “labirintite”.

Só que não é este o diagnóstico correto, uma adversidade capaz de permitir o agravante da disfunção, provocando novas quedas, alerta o membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial.

As doenças “vestibulares” do ouvido interno resultam de problemas do sistema “vestibular”, a parte do ouvido responsável por equilíbrio, orientação espacial e até mesmo a estabilidade ou o foco do olhar.

Dados disponíveis, considerando perspectivas multidisciplinares, registram 80 mil internações hospitalares e 4 mil óbitos de pessoas com 60 anos ou mais na Bahia.

Esta estatística, compreendendo o período entre 2011 e 2023, concentra a maioria dos casos em Salvador, obviamente numero proporcional ao volume de população.

ABRE ASPAS

“Vencemos a escravidão, vencemos a batalha contra o colonialismo, vencemos a batalha contra o apartheid e estamos certos de que também venceremos a batalha contra a injustiça”

Samuel Ablakwa, ministro das Relações Exteriores de Gana, em Conferência que busca reparação histórica

Formação em artes

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e o Coletivo 4 recebem inscrições até o dia 30 para as oficinas do projeto Viga – Visualidade, Interpretação e Gestão. São 60 vagas para participantes de Salvador e da Região Metropolitana, divididas entre o Itinerário 1 (Teatro, Dança e Canto Coral) e o Itinerário 5 (Produção e Comunicação Cultural). A formação ocorre de 7 de julho a 16 de setembro no Galpão Wilson Melo, no Forte do Barbalho. O formulário virtual está disponível no endereço eletrônico oficial da Funceb e no Instagram @coletivo4. Uma iniciativa essencial para conectar os estudantes à realidade do fazer teatral baiano.

POUCAS & BOAS

Os 135 anos de emancipação política de Amargosa são comemorados, hoje, com programação diversificada. Uma missa às 7h na catedral abre os festejos, seguida pelo momento cívico com hasteamento das bandeiras na prefeitura, às 8h30. Na sequência acontece a inauguração do Centro de Saúde e a Sessão Solene na Câmara de Vereadores, com início às 10h. Hoje à tarde a programação continua com o Festival de Quadrilhas Juninas no Bosque. Já a abertura oficial dos festejos juninos será às 19h30, com shows no mesmo local, onde terá transmissão do jogo do Brasil às 21h30.

Vendedores ambulantes e comerciantes credenciados para atuar no Camaforró deste ano participaram, ontem, de uma capacitação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Camaçari, em parceria com o Senac. Os participantes ganharam certificação, com abordagens desde o atendimento de qualidade e manipulação segura de alimentos até a precificação. Organizada pela Coordenação de Eventos da Segov, a festa começa amanhã e vai até 23 de junho.

Ainda em Camaçari, a Feira do Milho 2026 tem muito mais do que este grão que é presença obrigatória nos arraiás juninos. Até o dia 24 de junho, o evento será animado por grupos com forró pé de serra e reúne produtores locais e revendedores para suprir a população com os demais produtos típicos deste período do ano como coco seco, amendoim, laranja, jenipapo e licores de diversos sabores. Instalada no estacionamento externo do Centro Comercial de Camaçari (CCC), a feira funciona das 6h às 19h.