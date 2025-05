Curta ancestral atrai "galerinha" da Ilha

Jimu e o Universo Ancestral - Foto: Divulgação

Um tema muito presente nos terreiros de egumguns e seus ritos secretos será reativado no imaginário individual e coletivo dos itaparicanos com a apresentação do curta infantil “Jimu e o Universo Ancestral”.

Curiosa, gulosa e sapeca, como todas as crianças saudáveis, Jimu tem uma jornada marcada pela espiritualidade, ao receber um chamado ancestral para ter acesso aos mistérios.

O lançamento de “Jimu e o Universo Ancestral” está programado para dia 5 de maio, às 15h30min, na Biblioteca Juracy Magalhães Jr. com acesso gratuito enquanto houver cadeira; quem não conseguir chegar, pode assistir na internet.

A criançada, acostumada aos heróis da indústria cultural (Homem-Aranha e afins) terá a oportunidade de ver na telona aspectos compilados de seus cotidianos insulares.

O curta é inspirado no livro Jimú – Memória das Àguas, da escritora e artista visual Aislane Nobre, misturando, já no texto original, a vivência de uma infância encantada pelo acesso a temas restritos a seguidoras do culto.

- Essa é uma obra que nasce do afeto, da memória e da força de uma herança espiritual viva. Quando escrevi Jimú: Memória das Águas, nunca imaginei que um dia veria essa história ganhar vida em forma de animação - afirma Aislane Nobre.

A Mirabolantes Studios, responsável pela produção, teve o cuidado de oferecer comunicação em linguagem brasileira de sinais (libras), autodescrição e legendas.

O chamado chegou para o culto Egungun, do qual era um dos mais ativos o “Fatumbi” Pierre Verger, etnólogo franco-baiano produtor de um tesouro de milhares de registros fotográficos e textos confiáveis sobre práticas do candomblé na Bahia e na África.

Verdadeira história de Pindó

Para reconstituir a verdade dos fatos, as unidades da rede educacional PED recebem até dia 29, terça-feira, a contação de história “Pindorama – antes de se chamar Brasil”. O trabalho é assinado pela “plataforma” artística e interdisciplinar Aldeia Coletivo: os encontros acontecem nos endereços da instituição no Itaigara, na Pituba, no Imbuí, nas Cajazeiras, Lauro de Freitas e até no Buraquinho. Mesmo os bem-dotados de memória podem não lembrar quando a pró deu a primeira aula sobre a suposta descoberta do território brasileiro – na verdade, uma ocupação militar -, teria chamado a área invadida de Pindorama ou Pindó?

POUCAS & BOAS

A comunidade católica de Amargosa celebra hoje a festa da padroeira Nossa Senhora do Bom Conselho, abrindo a programação com Missa às 10h, presidida pelo padre Ângelo. Com o tema ‘Somos Igreja. Testemunhas de Jesus Cristo: Peregrinos de Esperança!’, a festa deste ano terá ainda Missa Solene às 15h30, coordenada pelo bispo diocesano, Dom Juraci Gomes de Oliveira. A tradicional procissão luminosa começa às 17h encerrando os festejos na catedral.

Em Jequié termina hoje o 12º Encontro Baiano e Sergipano dos Estudantes de Enfermagem (EBSeen), aberto na quinta-feira com o tema ‘Da Cidade Sol ao coração do Nordeste, entre tambores e cantos, o chamado ressoa: estudantes de enfermagem, é hora de lutar!’. Organizado pelo Centro Acadêmico de Enfermagem (Caenf) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e pela Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem (Eneenf), além dos debates acadêmicos, o evento conta com apresentações culturais.

O projeto ‘Escola contra a Dengue’ chegou ontem na Escola Municipal Lourival Oliveira Soares, em Itabuna, com mobilização das equipes de educação e saúde da Divisão de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Educação. O trabalho de conscientização conta com vídeo aulas e apresentações lúdicas com teatros de fantoches. A proposta é levar a iniciativa para todas as unidades de ensino do município do litoral sul do Estado.