Cynthia Resende vai ao Lar Harmonia

Amanhã é dia de celebrar os 20 anos de fundação do Núcleo Jurídico e de Cidadania da Fundação Lar Harmonia, instituição voltada para ajudar a quem mais precisa.

Entre as convidadas para soprar as velinhas, está a principal representante da corte mais antiga das américas, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sua presidenta, a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende.

Será presidida por Cynthia Maria Pina Resende a mesa redonda sobre “Paz, justiça e espiritualidade”, programada para começar às 19h30, na sede da Fundação Lar Harmonia, na rua Deputado Paulo Jackson, 560, Piatã.

Acompanhará Cynthia Maria Pina Resende o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Federal da 1ª Região e candidato a integrar o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Também estão previstas as presenças da vice-diretora da Faculdade de Direito da Ufba, Mônica Aguiar, e o anfitrião, pela Fundação Lar Harmonia, o psicólogo Adenáuer Novaes, articulista de Opinião de A TARDE.

A ocasião do vigésimo aniversário do Núcleo Jurídico e de Cidadania da Fundação Lar Harmonia sugere uma boa reflexão sobre o fato de instituições com esta proposta de acolhimento constituírem exceção.

Como propõe o tema a ser debatido, a paz como fim, e a justiça, um meio para alcançar a paz, estarão em destaque, em rara oportunidade de verificar se são ambas complementares ou antagônicas ao convívio social de hoje.

No limite, quem pratica a justiça no seu cotidiano, visando à paz, pode ser entendido como “ameaça”, em um mundo pautado por alta competitividade, ou como “ingenuidade”, dada a “esperteza” difundida como “normalidade”.

Teatro itinerante em Lençóis

Joia rara do tesouro multicultural e de natureza divinal da Chapada Diamantina, o município de Lençóis aguarda para o dia 30 a visita da caravana do Festival Estudantil de Artes Cênicas da Bahia (Festac).

A ação busca promover a descentralização das culturas, mobilizando estudantes, artistas e comunidades com oficinas, espetáculos, laboratórios de criação e partilhas de processos artísticos.

As inscrições para participação nas oficinas podem ser feitas através de formulário virtual, disponível no perfil do instagram do Festival (@festacbahia).

POUCAS & BOAS

O programa Sudec Itinerante 2025 termina hoje em Jacobina, depois de uma semana de capacitação. Criada para reforçar a assistência técnica e operacional em localidades que apresentam maior vulnerabilidade frente aos desastres naturais, a iniciativa visa melhorar a gestão de riscos. Entre outras ações, os técnicos do órgão fomentam a elaboração de planos municipais e apoiam o mapeamento de áreas de risco. Este ano o programa ainda deverá chegar a Ilhéus, Canavieiras, Dario Meira, Santa Cruz Cabrália, Caravelas, Itambé e Itororó.

Ainda em Jacobina, começa nesta sexta-feira a segunda edição do Festival de Inverno de Itaitu, com o tema ‘Água que une, Arte que transforma’. Com apresentações culturais, valorização dos atrativos naturais e fomento ao desenvolvimento socioeconômico regional, o evento também foca a gastronomia com pratos típicos da culinária baiana, especiais para o frio, como caldos quentes e chocolates artesanais. Em paralelo, acontece a Feira da Economia Solidária. Ambos terminam no domingo.

A Regata Velho Chico será aberta hoje no Iate Clube de Juazeiro a partir das 10h, com atletas da Bahia e outros estados do Brasil. O evento prossegue até domingo e faz parte da programação pelos 147 anos de emancipação política da cidade, comemorados dia 15. Evento do Circuito de Maratonas Aquáticas, no domingo que se aproxima será realizada ainda a Travessia do Surubim, com início às 6h e concentração na Kaiakeria Arca Sport.