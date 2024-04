Decisão do Senado provoca polêmica | A TARDE

A decisão do Senado com relação ao porte de substâncias psicoativas para consumo ou uso pessoal, aprovando tolerância zero, criminalizando qualquer quantidade, mexeu no vespeiro de coletivos antiproibicionistas e entidades atuantes no movimento negro.

O tom em coro dos protestos, diante da audácia dos parlamentares, aponta para a continuidade de uma lógica conservadora na interpretação do uso de fitoterápicos e outros produtos para alteração do estado de consciência no Brasil.

Para o coordenador do Instituto Reparação, sociólogo Ailton Ferreira, “a abordagem insiste na consequência e desconhece as causas, resultando em prisões e mortes de pessoas estigmatizadas, empobrecidas e marginalizadas”.

-A guerra às drogas é da polícia contra os moradores da periferia pobre, tendo como resultado muitas mortes de policiais que são servidores públicos e de pessoas dos bairros populares que são envolvidas com o que é considerado ilícito”, afirmou o ativista, aplicando pleno poder de síntese.

Embora não tenha formação ou experiência na atividade policial, Ailton Ferreira tem alguma pista para contribuir: “as armas e as drogas não chegam nas cidades através dos jovens negros que moram nos seus becos e vielas”.

Já o também sociólogo e uma das lideranças antiproibicionistas de Salvador, Lucas Jaguar, identifica uma disputa pelo poder, entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, no qual tramita a mesma questão, mas com favoritismo para liberar o porte mínimo.

- Quem tiver o poder de interpretar o fato, vai imprimir sua narrativa, mas trata-se de um cenário caótico demais”, afirmou Lucas Jaguar.

Festival Esportivo em Lauro

Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, vai sediar uma programação especial, o Festival Esportivo, voltado para famílias com suas crianças, idosos, mulheres e pessoas com deficiência.

O certame está programado para o período entre os dias 22 e 27 de abril, abrindo pelo feriado de Tiradentes, na próxima segunda-feira, alcançando até o sábado em atividades seguidas.

As competições foram articuladas em cooperação pelos gestores do Parque Shopping Bahia - sede dos jogos -; Judô Maicon França, Escola Gênesis, Escola Park e Arenas Evo.