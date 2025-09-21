Demência é tema do Setembro Lilás

Setembro Lilás - Foto: Divulgação

Mês de conscientização da doença de Alzheimer e outros tipos de demência, o “Setembro Lilás” chama a atenção para essas doenças pois alcançam 8,5% de 60 anos ou mais: são quase 2 milhões de casos no Brasil.

A campanha tem mobilizado todos os recursos ao alcance da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, incluindo o bom relacionamento com os meios de comunicação massivos. Para o presidente da SBGG, Leonardo Oliva, ao falar com exclusividade à Tempo Presente, “não se deve entender a doença como defeito a esconder; é preciso estimular empatia, compaixão e práticas inclusivas”.

O geriatra citou como exemplo deste acolhimento, restaurantes onde os funcionários têm a doença de Alzheimer e “alguns produtos são trocados ali, alguns pedidos são trocados, a clientela entende”.

– Mas a aceitação social não significa romantizar a doença. É necessário que se mantenham esforços para tratamento e prevenção. Empatia não pode substituir diagnóstico precoce – ressalva o médico.

Leonardo Oliva diverge da “hipótese atraente poeticamente” de o esquecimento proteger a pessoa da percepção de sinais de finitude, ao contrário, para ele trata-se mesmo de uma consequência patológica. Para o presidente da SBGG, diante do envelhecimento populacional acelerado, políticas públicas devem começar com a capacitação de profissionais de saúde para tratar a demência.

Segundo o geriatra de nomeada, é preciso ter disponível no serviço público, auxílio adequado e política voltada para centros comunitários de convivência, além de telemedicina e tele-atendimento, utilizando-se as tecnologias.

Dia da Árvore na Ilha

Enquanto Salvador amarga o título de vice-campeã brasileira em ruas sem árvores, bons ventos sopram da Ilha de Itaparica no Dia da Árvore, celebrado hoje, 21 de setembro. Em Vera Cruz, 350 crianças do ensino fundamental participam do projeto “Em cada árvore, um poema”, que une educação ambiental e expressão artística.

Alunos das escolas Padre Ignacio e Guilherme Franco refletem sobre o cuidado com o planeta e aprendem a lição de que todos fazemos parte dele. A ação tem como destaque uma exposição ao ar livre na Trilha do Galinheiro, que mobiliza a comunidade, valoriza poesia, natureza e cidadania ecológica.

POUCAS & BOAS

Apresentações de aeromodelismo, atividades realizadas por academias locais e apresentações de hit box estão entre as atividades programadas para o ‘Domingo é Lazer’, em Teixeira de Freitas, que movimenta hoje a Avenida Presidente Getúlio Vargas e a praça Padre Apparecido. Com início às 7h, a ação conta com exposições da Feira da Agricultura Familiar e da Feira de Artesanato, além de jogos e caminhada. A ação incentiva a prática esportiva e oferece atividades para toda a população.

Em Santo Antônio de Jesus acontece hoje a 13ª edição do Ciclo turismo Papajaca, promovendo o contato dos participantes com a natureza do Recôncavo. Através de parceria com o laboratório Sabin Diagnóstico e Saúde, este ano os atletas terão acesso a serviços gratuitos de aferição de pressão e exame de bioimpedância, para avaliar a composição corporal. O atendimento será no Espaço do São João, próximo da concentração e largada dos ciclistas no centro da cidade, a partir das 7h.

Instalado no município de João Dourado, o Parque Solar da Acelen – Complexo Fotovoltaico Irecê, é um dos

finalistas do prêmio nacional de infraestrutura do GRI Awards Infrastructure Brazil 2025. Concorrente nas categorias ESG e Comunidade, o projeto está sendo implantado através da parceriada Illian Energias Renováveis e do fundo Perfin Infra. O parque vai iniciar a operação ainda este ano e terá capacidade instalada de 160,9 MWp, suficiente para abastecer 199 mil residências.