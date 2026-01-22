Menu
COLUNA

Tempo Presente

Por Redação

Publicado quinta-feira, 22 de janeiro de 2026 às 15:27 h | Autor:

Desafios e polêmicas na logística de Salvador

Confira a coluna Tempo Presente

Grupo JSL está presente na logística de Salvador
Grupo JSL está presente na logística de Salvador -

Salvador vem se consolidando como um importante centro de logística nacional. Quem sempre se destacou na cidade foi a TPC - Pronto Express Logística, criada por Léo Barros e vendida por R$ 288 milhões de reais para o Grupo JSL, de São Paulo.

De lá pra cá a relação entre prestadores de serviços e parceiros da TPC com os setores governamentais fora e dentro da Bahia tem sido objeto de polêmicas extrajudiciais.

Para quem entende do assunto, a deterioração das relações é fruto dos arroubos de um executivo da empresa conhecido por Luis Eduardo Chamadoiro, que anda garantindo ter relacionamento suficiente para alavancar ainda mais o portfólio do conglomerado. Chamadoiro é bom no que faz mas nem tudo que ele diz pode ser verdade. Muito cuidado para não se confundir gato por lebre.

