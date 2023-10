Dia da velejadora no Museu do Mar | A TARDE

As aficcionadas pela irresistível arte de velejar podem festejar o dia dedicado a este esporte náutico, hoje, às 15 horas, com uma programação especialmente preparada pelo Museu do Mar Aleixo Belov, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

Estão previstas atividades dentro do projeto Meninas da Vela, idealizado pelas velejadoras Tatá Mott e Dani Antoniazzi, habituadas aos desafios e alegrias de cruzeiros e regatas.

Um dos destaques é a palestra seguida de bate-papo com o tema "Velejar na perspectiva feminina", aplicando-se conceitos das teorias de gênero aos relatos das aventuras nas águas de Iemanjá.

A roda de conversa está programada para o auditório do espaço cultural e educacional do museu, com transmissão pelo canal do youtube da Fundação Aleixo Belov.

- Vamos conversar sobre o velejador e o mar e como a convivência com o inóspito e a natureza nos ensina e nos transforma. Além disso, mostraremos como Gaia, a mãe terra, é o olhar feminino nesse processo e como essa interação se dá em nossas vidas por meio do velejar”, antecipa Tatá.

Meninas da vela O projeto Meninas da Vela, de acordo com as idealizadoras, nasceu da paixão pelo mar e do desejo de levar a experiência de velejar para outras mulheres, pois a atividade ainda é privilégio quase exclusivo do povo da testosterona.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças de até 5 anos não pagam. Nas quartas, a entrada é gratuita. Mais informações sobre a programação, que inclui atividades também no domingo, 15, podem ser acessadas no site https://museudomaraleixobelov.org.br/ ou no instagram: @museudomar.aleixobelov.

“Nós imploramos a Israel que reverta essa decisão [ordem para palestinos deixarem norte de Gaza]. Mover os pacientes colocaria as suas vidas em risco imediato, assim como as vidas dos trabalhadores da saúde”

tedros adhanom,diretor-geral da OMS, em apelo a Israel contra ordem que impacta um milhão de pessoas

Bahia Solidária em ação

Não vão parar nas ações realizadas no Calabar e do Alto das Pombas o programa Bahia Solidária, em um projeto inclusivo a ser desenvolvido em modo frente ampla por cinco secretarias do Governo do Estado. A programação dos próximos encontros deve incluir comunidades de perfil similar, buscando a justiça reparadora. A ideia é levar ações de saúde, práticas esportivas, e principalmente, informações confiáveis sobre métodos de acesso ao mercado de trabalho e capacitação. Está prevista ainda a capacitação de 50 agentes de lazer, todos moradores das comunidades visitadas ou alunos voluntários de universidades.

POUCAS & BOAS

Representantes da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), integram uma comitiva que participou entre 10 e 12 de outubro de eventos em Singapura. O grupo do Brasil foi coordenado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), com programação de palestras e rodas de negócios organizados pela International Cotton Association (Ica). Na próxima segunda-feira os cotonicultores baianos integram comitiva no Paquistão, quarto maior importador da pluma brasileira na safra 2022/23, somando 187,89 mil toneladas. Neste país, também na Ásia, os brasileiros tem programação de três dias com visitas a empresas, entidades e órgãos governamentais.

Como parte da programação do Outubro Rosa na Bahia a professora e artista plástica Cleudiniz Araújo está com uma exposição de telas e textos. Nas obras ela expressa as diferentes emoções sentidas desde a descoberta do câncer de mama e no processo de tratamento em curso. Os trabalhos podem ser apreciados até o dia 17 de outubro, no Boulevard Shopping, em Feira de Santana.

Em Juazeiro a APLB Sindicato realiza hoje a tradicional festa ‘Luau da Coruja’, para comemorar a passagem do dia dos professores. Com início às 20h, o evento acontece no Clube Social do Sindicato, na estrada da Adutora. Entre as atrações, Alexandre Leão e banda, Paulo César Oliveira e Banda Expresso Brasil. A comemoração tem parceria da Secretaria Municipal de Educação e apoio do Núcleo Territorial de Educação (NTE10) e a Servdonto. A partir das 14 horas serão entregues as pulseiras de acesso na sede da APLB Sindicato.