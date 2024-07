Dia do Asteroide no Museu Geológico

Com acervo que reúne mais de 20 mil peças, Museu Geológico da Bahia (MGB) passou por uma grande reforma - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Hoje é o Dia do Asteroide, razão suficiente para o Museu Geológico da Bahia convidar interessadas e interessados no espaço sideral para uma visita guiada nas exposições do Universo e dos Meteoritos, das 13h às 17h.

O estabelecimento sediado no Corredor da Vitória, mais perto da Graça que do Campo Grande, programou o “Asteroid Day Salvador 2024”, em parceria com a Associação de Astrônomos Amadores da Bahia (AAAB).

O “passeio” pelos confins do mundo supralunar tem a parceria do Planetário da Universidade Federal da Bahia, com apoio do museu administrado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

Quem topar fazer o percurso pela galáxia vai entender melhor a “astrofísica dos corpos celestes”, com a definição de três categorias, os asteroides, os cometas e os meteoros.

"O Museu Geológico da Bahia é um equipamento completo. Além de oferecer conhecimento e desenvolver projetos na área científica, educacional e sociocultural, é um ótimo espaço para vivências científicas" Angelo Almeida - Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico

O Dia do Asteroide, segundo o gestor público, é uma boa oportunidade para todas e todos conhecerem as riquezas do acervo do museu, com a consequente ampliação dos horizontes mentais de visitadoras e visitadores.



Prestes a completar o primeiro cinquentenário, o Museu Geológico da Bahia dispõe de um dos maiores acervos do Brasil, na área de geociências, com mais de 20 mil peças disponíveis ao público. Entre os destaques, está o maior meteorito em massa recuperada do Brasil, o famoso “Bendegó”.

Meteorito de Bendegó foi encontrado em 1784 no sertão onde hoje está a cidade de Monte Santo | Foto: Divulgação

Páscoa dos militares



Começaram os preparativos para a “Páscoa dos Militares”, organizada por adeptos do candomblé, apesar da referência a uma das Datas Magnas dos católicos, em sincretismo programado para as instalações da Aeronáutica, no mês de julho, em data a ser ainda definida. O encontro religioso conta com a dedicação de Mãe Antoniêta d’Osum, elo entre as Forças Armadas e as roças dos encantados do Ilê Asé Odo Omin (“casa com a força das águas dos rios”), localizada no quilombo Quingoma, Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Embora a Páscoa já tenha ocorrido faz tempo, esta será mesmo a denominação do inusitado rito.

“O Estado tem de garantir ao filho mais humilde da empregada doméstica o direito de estudar na mesma universidade do filho da patroa. Não quero tirar nada de ninguém. Quero apenas igualdade” Luiz Inácio Lula da Silva - Presidente da República

POUCAS & BOAS

- A ‘Rota dos Encantos Tupinambá’, na Costa dos Coqueiros, terá hoje mais um atrativo com a realização da edição mensal da Feira da Mata, a partir das 9h. Ao congregar agricultores, artesãos e artistas, o evento se consolida para além do comércio, também como espaço de cultura de Massarandupió, em Entre Rios. Na programação estão previstas manifestações culturais indígenas, diálogos literários e apresentações musicais, com realização do Instituto Eco da Mata e apoio financeiro através da Lei Paulo Gustavo.

- Os 146 anos de emancipação política de Juazeiro começam a ser comemorados amanhã com o Festival da Lei Paulo Gustavo, no Centro de Cultura João Gilberto. A programação, que prossegue até o dia 15 de julho, vai reunir os 194 projetos aprovados pela Lei Paulo Gustavo (LPG) no município. O festival integra diversas linguagens artísticas como exposições de artes visuais, exibições de videoclipes e filmes em curta e média-metragem, além de apresentações de dança, música, teatro e literatura.

- Em Porto Seguro os 133 anos de emancipação política, comemorados neste domingo, serão festejados com diversos eventos. No bairro Baianão, a programação de aniversário começa hoje, às 20h, com atrações como Gerô Lima e 99 no Beat. O evento agita a praça da Família com sete atrações até amanhã. Hoje à noite acontece também a 1ª edição da Batalha de Rima da Orla, na Rotatória 2. O município termina o mês depois de uma série de atividades artísticas e culturais voltadas para os festejos juninos.