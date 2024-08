Dia do Colesterol será no Uruguai

- Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

A importância do controle dos níveis de colesterol, por meio do acompanhamento, tanto quanto possível, é o destaque de hoje, em iniciativa apoiada pela Associação Comercial da Bahia (ACB).

Trata-se do Dia Mundial dedicado ao colesterol, quando equipes de profissionais de saúde convidam para uma ação gratuita de orientação programada para o Shopping Bahia Outlet Center, no bairro do Uruguai.

Colaboradores da empresa Sabin Diagnóstico e Saúde estarão ao dispor de quem aparecer no Outlet para a atividade, programada para o período de 11 às 16 horas, com prioridade para as primeiras 200 pessoas presentes.

Serão distribuídas senhas válidas por sete dias, até 15 de agosto, para a realização de exame de colesterol total na unidade da empresa localizada na Rua Professor Constantino Vieira, 23, no bairro dos Mares.

A promoção integra o planejamento para atrair usuários de uma plataforma integradora de serviços de saúde, chamada “Rita Saúde”, com a proposta de conectar pessoas em busca de serviços mais acessíveis.

– A plataforma oferece descontos em clínicas e consultas com médicos e profissionais de saúde, em modalidades presencial e telemedicina. Entre as especialidades, estão cardiologia, ortopedia e traumatologia, alergias e oftalmologia – afirma a gestora Agnaluce Moreira.

A “Rita Saúde” pretende arregimentar usuários dos serviços de saúde, além de Salvador, da região Oeste da Bahia, com destaque para os municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

O colesterol pode ser definido, grosso modo, como uma gordura necessária para o funcionamento do corpo, devido à produção de hormônios, vitamina D e substâncias relevantes para ajudar uma boa digestão.

TJBA pela paz

O desembargador Geder Luiz Rocha Gomes, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), representou a presidente do Judiciário baiano, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, na 4ª Reunião do Comitê de Governança do Programa Bahia pela Paz. A reunião ocorreu na última terça-feira, no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública, em Salvador, e teve como pauta uma apresentação contextualizada do balanço da Segurança Pública no estado e do painel de informações relevantes para o Bahia pela Paz.