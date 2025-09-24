Didática hip-hop na arte-educação

- Foto: Instituto Eumelanina

O hip-hop como didática para a formação da cidadania ganha impulso em projeto desenvolvido pelo Instituto Eumelanina, dedicado à promoção da educação antirracista ao dar valor às multiculturas periféricas pretas.

A nova iniciativa com este objetivo, por parte da organização da sociedade civil, é o projeto “Formação de Arte-Educadores do Hip-Hop”, adaptando o gênero poético-musical-performático à proposta.

Serão 20 jovens capacitados a atuar como educadores culturais, de acordo com o que a pedagogia contemporânea entende como “educação não-formal”, desenvolvida fora das redes de ensino convencionais.

As atividades estão programadas para acontecer no Parque São Bartolomeu, uma das “reservas” de beleza natural de Salvador, das 9 ao meio-dia, em diferentes datas, entre 27 de setembro e 18 de outubro.

A idade mínima é de 18 anos e os candidatos precisam morar em Salvador; a seleção seguirá critérios como o vínculo ao Eumelanina e a participação em projetos anteriores.

A proposta tem amparo na ideia de justiça reparadora ou proporcional, visando alcançar resultados com base no conceito de equidade: mulheres, pretas ou pretos e LGBTQIAPN+ são os perfis preferenciais.

O primeiro encontro cai sábado, no dia dos Ibeji (orixás gêmeos crianças), um dos mais relevantes para o calendário religioso afro baiano, quando é servido o “caruru”nos terreiros e lares onde se tem fé.

Entre os temas a serem abordados, estão “diversidade e respeito às diferenças”; “acessibilidade e direitos humanos”; “propriedade intelectual”; “contratos, prazos e entregas”; “MEI e precificação”.

Ricardo Maracajá laureado

O desembargador eleitoral Ricardo Borges Maracajá Pereira será homenageado nesta sexta-feira, às 9h, com a Medalha Thomé de Souza, concedida pela Câmara Municipal de Salvador.

A iniciativa é do vereador Duda Sanches e segue os trâmites da resolução nº 334/73, que destina a honraria a personalidades de relevantes serviços ao município.

Maracajá integra o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, após atuar como auditor do Tribunal de Justiça Desportiva. Graduado em direito pela Faculdade Ruy Barbosa, possui especializações em Direito Eleitoral, Direito Tributário e Gestão Corporativa.

POUCAS & BOAS

. O projeto Território Expandido: Arte Local e Global, promovido pelo Coato Coletivo, tem duas programações, hoje, em Barreiras. Com início às 15h, na Casa Amarela, acontece a exibição do documentário Retratos de Identificação, dirigido por Anita Leandro. Às 19h, no Centro Cultural, acontece o encerramento do Laboratório de Experimentação Cênica, com Danilo Lima, Mirela Gonzalez, Marcus Lobo, Bernardo Oliveira e Natielly Santos. O projeto conta com recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

. Ainda em Barreiras, a caravana Aiba + perto do produtor, organizada pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia, realiza, hoje, um encontro com os produtores rurais da região produtiva da Estrada do Café. Com início às 18h, o evento acontece no salão da comunidade Novo Horizonte para ouvir as demandas e apresentar soluções institucionais. Este é o terceiro encontro do ano na região, com previsão de novas reuniões nas próximas semanas.

. O projeto Som e Cena, da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), tem, hoje, a primeira aula do módulo Marketing para Artistas da Música. A iniciativa visa oferecer ferramentas práticas para músicos e produtores musicais trabalharem a divulgação de trabalhos. No segundo módulo, Administração Pública: como o órgão público contratualiza um artista, os participantes são orientados sobre os trâmites legais de contratação por órgãos públicos.