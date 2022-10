Dinheiro sob lupa

Se a campanha de ACM Neto (União Brasil) criticou o fato de seus correligionários estarem sendo monitorados pelo governo do estado, a coisa agora tende a piorar. É que informações obtidas com exclusividade por fontes governamentais, apontam para uma estratégia de arregimentação de 50 mil eleitores para fazer boca de urna na capital do estado. Segundo as mesmas fontes, o caso já estaria sendo milimetricamente auscultado pela Polícia Federal, que desde um polêmico evento que culminou com a morte de um PM que fazia a segurança de ACM Neto, entrou em ação. É certa um reunião na prefeitura de Salvador na quarta-feira, 26, e mais certa ainda é a coordenação dos milhões de reais para essa boca de urna, que ficará a cargo de um vereador soteropolitano cuja lupa, inicialmente da Polícia Civil e agora da Polícia Federal, já lhe ronda desde o dia 1° de outubro, mesmo data que duas denúncias foram feitas sigilosamente no TRE-BA. As próximas cenas da série policial prometem.

Neto com força pra cima de Lula I

As postagens dos correligionários de ACM Neto continuam a todo vapor. Nas redes sociais, além de manter o chamamento para o “grande comício” com a presença do padre Kelmon (PTB), Magno Malta (PL), Michele Bolsonaro e o próprio ACM Neto, o prefeito bolsonarista Janio Natal (PL) convidou toda a população para um adesivaço nesta terça-feira (25) em Porto Seguro.

Neto com força pra cima de Lula II

O clima de “acordão” entre ACM Neto e Bolsonaro também se evidenciou pelas postagens do deputado federal Arthur Maia (União Brasil) e do prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), onde os dois pedem o voto casado. Na Bahia, pesquisas apontam que o apoio de Neto a Bolsonaro, e vice-versa, afasta os eleitores de Lula que optaram pelo ex-prefeito no primeiro turno. Depois do evento realizado na tarde desta terça-feira (25) em Guanambi, com a presença de ambos os grupos políticos e do próprio Bolsonaro, todos no mesmo palanque, a campanha de Jerônimo (PT) no estado é só sorriso. ACM Neto tem muito o que explicar nas próximas entrevistas.

Carla Visi apoia o Outubro Rosa

Esta quarta-feira, 26, é um dia especial para quem participa da campanha Outubro Rosa, porque o Sarau do Badá vai unir a alegria e a música, ingredientes úteis para a terapêutica, à necessidade de chamar a atenção para o câncer de mama.

A ação especial, programada para começar às 19 horas de hoje, presta homenagem especial à cantora Carla Visi, contribuindo para os cuidados em relação à enfermidade.

Denominado "Sarau do Badá abraça Carla Visi", o encontro musical terá a participação das cantoras Claudia Cunha, Claudya Costa e Carla Lis, todas elas comprometidas com a causa do combate à doença.

– Além disso, teremos microfone livre, ou seja, artistas presentes que quiserem soltar a voz e fazer uma participação, serão muito bem vindos – avisa o organizador, conhecido pelo apelido de “Badá”.

Atualmente cursando doutorado em Ecologia Humana na Universidade Nova de Lisboa, Carla Visi veio ao Brasil para apresentar seus conhecimentos em um gênero novo, uma palestra musical na cidade de Jiparaná, Rondônia.

– O sarau será um momento especial, onde poderei falar um pouco da minha história do diagnóstico à cura do câncer de mama e claro, cantar e rever grandes amigos – afirma Carla, que pretende voltar para apresentações no verão baiano e no Carnaval 2023.

O “Sarau do Badá abraça Carla Visi no Outubro Rosa” será realizado no Boteco do Viajante, na Rua Maciel de Cima, número 15, Pelourinho, bem em frente à Praça Tereza Batista, com entrada franca.

Na sua prolífica carreira, a cantora esteve à frente da banda Cheiro de Amor, com quem gravou um dos maiores sucessos da música baiana, a canção “Vai sacudir vai abalar“.