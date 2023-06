Dionísio presente na Feira do Vinho

Dionísio, o Deus do Vinho, e seu parça mais fiel, o sábio Sileno, não podem faltar à primeira feira de vinhos naturais e virtuosos do Nordeste, no próximo sábado, na Pousada Boqueirão, das 15 às 20 horas, no Santo Antônio Além do Carmo.

O conceito de mínima intervenção no efeito das uvas e total liberdade contra padrões aproxima-se dos vinhos originais, há coisa de 25 séculos, motivo de alegria desde a Grécia Antiga, a ponto de registrar-se historicamente festinhas bem animadas generosamente regadas ao precioso e querido grená.

Não se trata de tentar repetir o banquete na casa de Agatão, no qual Sócrates e seus chegados secaram jarras e jarras sem chegarem a uma definição sobre o amor, tema do encontro e até hoje busca incessante da humanidade desde ainda muito distante de um ponto pacifico.

Certamente não deixarão uma única e escassa taça vazia esta leva de primeiros enófilos das antigas se aparecerem de surpresa na feira livre. Motivo justo: são 50 marcas livres de venenos e agrotóxicos, como nos primórdios, além das fórmulas estimulantes do afeto e do pensamento arrojado.

Um dos predicados acertadamente atribuídos aos vinhos mais certeiros - virtuosos - também será atrativo irresistível, para antigos e atuais pensadores das virtudes, misturando-se o berço da civilização à contemporaneidade, em passe de mágica atemporal bem típico da bebida divinal olimpiana.

- Os vinhos naturais são tidos como livres, vivos e selvagens e buscamos que a feira seja uma referência no mercado de vinhos, livre para transgredir e desconstruir, quebrando o caráter sisudo que o ‘enouniverso’ ainda carrega", explica a publicitária Mel Romariz, uma das criadoras da feira.

“Eu não tenho absolutamente

nada a ver com o que está acontecendo [operação da PF contra aliados do deputado] e não me sinto atingido, nem acho que isso seja provocativo”

arthur lira,presidente da Câmara, sobre a operação que desarticula fraudes em Alagoas, seu estado natal.

Novos projetos de moradia

Uma palestra do escritor especializado no ramo imobiliário, Marcus Araújo, marca o lançamento, no dia 5, da parceria da incorporadora baiana Alia com a Biosphere, marca mais conhecida pela participação do ator Cauã Reymond como sócio.

A proposta é lançar um conceito de moradia o mais aproximado possível do estilo de vida atribuído ao famoso.

A "moradia do futuro" é o assunto a ser abordado pelo palestrante Marcus Araújo, autor dos livros: "Mentes saudáveis, lares felizes", em parceria com Augusto Cury; "Meu imóvel, meu mundo"; e "Meu imóvel, meu mundo kids."

Serviços Jurídicos para o Desenvolvimento Sustentável

O escritório de advocacia Moreno, Cardozo e Croda anuncia seu lançamento oficial para hoje, às 17h, na Casa Rosa, trazendo uma abordagem inovadora para a prestação de serviços jurídicos. A proposta é impulsionar o desenvolvimento sustentável do Nordeste e do Brasil, tendo como base ideais humanísticos, em alinhamento com a Agenda 2030. O escritório se dedica a promover soluções jurídicas estratégicas para questões socioambientais, econômicas e de governança na região. Um dos principais pilares é a aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda 2030. A equipe jurídica é formada por Paulo Moreno, Ailton Cardozo e Luciane Croda, que poussem expertise em diversas áreas do direito, incluindo direito ambiental, direito econômico, direito tributário, direito do trabalho, direito internacional e direito empresarial e público.

Farol da Barra é premiado

O Farol Santo Antônio, mais conhecido como Farol da Barra, recebe, na próxima segunda-feira, às 17h, o Prêmio Farol Patrimônio do Ano (IALA Heritage Lighthouse of the Year-2020). Trata-se de um reconhecimento internacional ao trabalho desenvolvido nas áreas de conservação, acesso ao público e educação. O evento conta com o apoio do Governo do Estado e ocorre no contexto das comemorações do “11 de junho - Dia da Marinha”. Mais antigo em operação na costa brasileira, o Farol Santo Antônio foi escolhido o “IALA Heritage Lighthouse of the Year”, em 2020. No entanto, em virtude da pandemia da Covid-19, o troféu ficou sob a guarda do Museu Náutico da Bahia e agora será entregue pessoalmente pelo Secretário-Geral da IALA, Francis Zachariae.