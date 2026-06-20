Doc mergulha pela memoria do surfe

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Evitar o apagamento das vitórias de uma das gerações pioneiras do surfe brasileiro é a expectativa criada em torno de um filme capaz de preservar histórias no limite entre realidade e ficção, conduzidas pelas encantadas do mar.

Essa trajetória de bravura e talento emerge em "Brazilian Nuts", documentário de resgate das imagens raras migradas de fitas VHS em tesouro de depoimentos inéditos.

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O filme mostra de perto uma era marcante do surfe brasileiro, quando o transporte das pranchas era um problema e patrocínio, quase uma entidade fantástica.

Com direção de Tiago Abubakir, do premiado "Belov: Uma Vida no Mar," o doc mergulha nos bastidores de uma época de pioneirismo conduzida por relatos de quem viveu a tensão e a glória no Havaí.

A produção executiva é de Lapo Coutinho, big rider e ex-juiz da WSL, reconhecido como embaixador do surfe brasileiro pelo mundo, ao conectar legado, memória e respeito às novas gerações.

-Brazilian Nuts reúne personagens que viveram Pipeline quando tudo era mais bruto, sem holofote, com muito risco e pouca estrutura”, destaca.

Bastidores - O filme revela códigos, rivalidades e a irmandade formada no outside. O acervo em VHS traz ondas históricas e bastidores nunca vistos. Cada take ajuda a entender como o Brasil ganhou espaço lá fora.

Não é sobre nostalgia, e sim identidade e pertencimento, mostrando como técnica, ousadia e respeito ao mar formaram escola.

Não bastasse a importância do serviço arquivístico, o doc procura explicar por que Pipeline foi rito de passagem para os brasileiros.

ABRE ASPAS

“Alguém viu algum áudio do Jaques Wagner pedindo R$ 134 milhões para o Vorcaro? Eu não ouvi. Eu ouvi o do Flávio Bolsonaro, que é candidato da oposição à Presidência da República”

Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, reagindo à tentativa do bolsonarismo de se desvincular do BolsoMaster após Wagner ser alvo da Operação Compliance

Educação Fiscal premia

A disseminação da Educação Fiscal ganha um aliado crucial no jornalismo. O Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2026 (Febrafite) recebe inscrições até 30 de junho em seu site, dividindo-se em Escolas, Instituições, Imprensa e Tecnologia, com anúncio dos vencedores em 02 de dezembro. Ao lado do Prêmio IAF na Bahia e de edições em GO e RS, a iniciativa cumpre papel democrático ao valorizar ações e reportagens sobre tributos e a qualidade do gasto público. Estimular a mídia e a sociedade a fiscalizarem a arrecadação fortalece a transparência, transformando o complexo debate fiscal em didática de cidadania.

POUCAS & BOAS

Em Alagoinhas foi firmada ontem uma cooperação técnica para o fortalecimento da educação profissional, inovação e desenvolvimento social, envolvendo a prefeitura e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano) instalado na cidade. A parceria tem como principal objetivo integrar o ensino, a pesquisa e a extensão acadêmica diretamente às demandas da gestão pública e da comunidade. O acordo tem prazo estabelecido de dois anos, período em que as instituições compartilharão competências, infraestrutura e logística.

Com a proposta de trabalhar Santo Antônio, São João e São Pedro como ferramenta educativa, o semestre letivo foi encerrado ontem pela rede de ensino de Itabuna. Ao integrar conteúdo pedagógico com vivências culturais, as escolas da rede municipal realizaram festividades internas em todas as unidades. As celebrações envolveram alunos, professores e equipes escolares com uma programação que incluiu apresentações de quadrilhas e comidas tradicionais.