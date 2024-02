Dois de fevereiro é dia do Aristides Maltez | A TARDE

Embora seja comemorado no dia 16 de agosto, o encantado Obaluaê tem também o seu espaço no dia da divindade feminina Iemanjá, cultuada pelas nações do candomblé no dia 2 de fevereiro, exceto a jeje, no dia 3.

Foi num dia de Iemanjá a abertura de uma das principais instituições baianas dedicadas à cura de pacientes de câncer, portanto, associada ao “santo de palha”, como o orixá da saúde é conhecido, para quem tem fé.

Inaugurado no dia 2 de fevereiro de 1952, o Hospital Aristides Maltez faz 73 anos de fundação, atribuída ao empenho do catedrático de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia.

Professor Aristides Maltez compadecia-se do sofrimento das mulheres baianas portadoras de câncer do colo de útero, pois morriam à míngua, com as fortes dores originadas da falta de atendimento por parte da saúde pública.

Antes de ter a satisfação de abrir as portas do hospital para a população carente, Aristides Maltez morreu em 1943, obtendo o reconhecimento de sua compaixão exemplar no nome do portentoso empreendimento situado no bairro de Brotas.

– Nesses 72 anos de existência, o Aristides Maltez nunca deixou de funcionar um dia sequer. O atendimento é 100% do Sistema Único de Saúde. Mais de 4 mil pessoas são atendidas, diariamente, e, em média, são realizados, anualmente, 4,3 milhões de procedimentos – contabiliza o principal divulgador do Aristides, há pelo menos quatro décadas, o jornalista Antônio Luiz Diniz – “Dente de Leite”.

Entusiasta do trabalho dedicado das equipes formadas com a herança do amor ágape, Diniz lembra a importância não apenas local do Aristides, pois atende gente de outros estados do Nordeste, além de Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás.

“A gente tem um prazo muito curto para se organizar, porque a dengue tem essa característica, a curva de crescimento da dengue é muito rápida”

Fábio Baccheretti, secretário de Saúde de Minas Gerais, após o estado ter decretado situação de emergência em saúde pública por causa da alta incidência de casos de dengue e de chikungunya

Energia eólica bate recorde

Balanço divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo do estado confirma tendência projetada de quebra de recorde do setor de energias renováveis na Bahia.

A liderança nacional de produção de energia eólica (por vento) bateu recorde de novos empreendimentos, com a instalação de 50 usinas em 2023, com investimentos de R$ 10 bilhões, o maior desde 2012.

Não bastasse o número de hélices para captação dos ventos, também a Bahia apresentou a maior geração, com uma fatia considerável de 33% da geração registrada em todo o País.

POUCAS & BOAS

O documentário sobre a vida e obra do multi-instrumentista barreirense Alcyvando Ligouri da Luz (em memória) está mobilizando amigos e parentes do artista em diversas cidades do Brasil. Idealizado pelo jornalista, escritor e poeta Roberto de Sena, o projeto foi classificado em primeiro lugar no edital da Lei Paulo Gustavo para audiovisual lançado no ano passado pela Secretaria de Cultura de Barreiras. Com direção de Son Araújo, fotografia de Otto e produção de Gabriel Sena, a previsão é que seja lançado durante a Festa Literária Internacional de Barreiras (Flib) em maio deste ano.

O calendário escolar de 2024 foi aprovado esta semana em Itaberaba com uma novidade: o projeto para realização da 1ª Feira Literária da cidade com atividades culturais e literárias, prevista para acontecer nos dias 25 e 26 de julho. Com o tema ‘Caminhos para uma educação humanizada e integral: ensino com novos significados’ a Jornada Pedagógica está em andamento com trabalho voltado para professores, coordenadores e diretores escolares. A culminância será nos dias 14 e 15 de fevereiro na Uneb de Itaberaba, no modelo de oficinas pedagógicas.

A comunidade cultural do Território de Identidade Sertão Produtivo está acompanhando com expectativa o projeto que visa a reabertura da sala de espetáculos do Centro Cultural de Guanambi. Com previsão inicial de concluir os trabalhos no mês de abril, o projeto é da Secretaria Estadual de Administração (Saeb) e prevê a construção de salas multiuso, pista de skate, café cultural e espaço de apoio aos artistas da região.