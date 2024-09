Dr. Paraná convoca “escrete”do fígado

Começa em São Paulo maior evento sobre hepatologia da América Latina - Foto: Divulgação

A simples menção do nome do professor doutor especialista em saúde do fígado, Raymundo Paraná, dono de um dos mais admiráveis currículos de um médico cidadão baiano e articulista da editoria de Opinião de A TARDE já seria suficiente para recomendar o encontro “Hepatologia do Milênio”, realizado até amanhã, em São Paulo.

O maior programa de educação médica na especialidade de cuidados com o fígado alcança pesquisadores e praticantes da medicina de toda a América Latina, tornando São Paulo a “capital do fígado” nesta primeira semana de setembro.

Segundo doutor Paraná, como é mais conhecido um dos baluartes do Hospital Universitário, a multidisciplinaridade, ou seja, a contribuição em modo associado entre as diversas especialidades, vem melhorando as chances de atendimento aos pacientes, visando reduzir dor e sofrimento.

O convívio reúne os conhecedores do funcionamento do coração e de órgãos do metabolismo, além de quem trabalha com radiografias e exames necessários para se alcançar os melhores diagnósticos.

– São três dias de imersão no manejo das doenças do fígado, sempre explorando a integralidade da assistência na vida real e a complementaridade entre diversas especialidades – disse o professor doutor da Universidade Federal da Bahia.

Trata-se de uma raríssima oportunidade de reunir os principais “craques” do fígado, entre os quais: Ramon Batailler, da Espanha (doença alcoólica do fígado e métodos não invasivos para tratar fibrose hepática); Jeffrey Lazarus , também da Espanha (síndrome metabólica, esteatose e esteatohepatite); Fernando Bessonne, da Argentina (Toxicidade hepática por medicamentos, ervas, suplementos alimentares e hormônios).

Luta contra o analfabetismo

A luta de Cosme de Farias, criador da Liga contra o Analfabetismo, está de volta, como tema central de debate entre educadores e gestores da área, em encontro programado para hoje às 19 horas, na Rua da Paciência, 116, Rio Vermelho. Na roda de conversa, confirmaram presença como debatedores a vice-reitora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Dayse Lago, e o professor da rede municipal de Salvador, e da Faculdade de Tecnologia Empresarial (FTE), Washington Andrade. O objetivo é discutir o direito à inclusão de toda a cidadania, não apenas para saber ler e escrever, mas também interpretar textos e conteúdos audiovisuais.