Editora baiana quer conquistar o mundo | A TARDE

A literatura da Bahia está representada, pela primeira vez, no principal certame mundial de editoras voltadas para os livros infantis, o “Bologna Prize”.

Sediada em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, nossa torcida é para a Solisluna, tida como uma das fortes candidatas pelo desempenho acumulado em 30 anos de atuação no ramo.

A disputa foi criada em 2013 pela Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, na Itália, em sociedade com a Associação Italiana de Editores e Associação Internacional de Editores.

Embora represente a Bahia, a Solisluna também iça a bandeira do Brasil, por ser a única editora nacional selecionada, ao vencer o grupo das representantes do Caribe, América Central e América Latina.

A editora, criada pelo casal Enéas Guerra e Valéria Pergentino, vai tentar repetir a façanha da Cosac Naify, de São Paulo, a única brasileira detentora do título mundial, ao conquistar a taça em 2013.

- Para nós, já é uma grande vitória!”, celebra Valéria Pergentino, sócia-diretora da Solisluna.

- Ficamos surpresos, mas também sabemos que esse é o resultado de muito trabalho. Quem acompanha nossa trajetória sabe do amor que colocamos em cada livro e projeto que desenvolvemos”, concluiu.

Mas há outras fortes candidatas, como a colombiana Catamplum Libros, a argentina Livros Silvestres e as chilenas Edições Liebre e Muñeca de Trapo, além de editoras de outros continentes, incluindo Ásia e África.

A editora campeã será anunciada durante a edição 2024 da Feira de Bolonha, na Itália, no período entre 8 e 11 de abril, mas o júri só tem até dia 20 de março para decidir seu voto.

Reforma em debate no TRF1

A Justiça Federal da Bahia sediará na próxima sexta-feira, das 9h às 17h30, o seminário A Reforma Tributária, promovido pela Escola de Magistratura Federal da 1ª. Região. O encontro será no auditório do Fórum Teixeira de Freitas, na avenida Ulysses Guimarães, no bairro da Sussuarana, com transmissão ao vivo pelo canal da instituição no youtube. Especialistas de todo o Brasil vão debater os impactos da Emenda Constitucional número 132/2023 no ordenamento do sistema tributário e na atuação da Justiça Federal. Para participar presencialmente, a solicitação deve ser efetuada através do e-mail: [email protected]

Business Bahia lança Campanha Investe Salvador

O Business Bahia, comunidade com mais de 250 influentes gestores e empresários baianos lança hoje em um Café da Manhã com palestra da secretaria Mila Paes , a campanha Investe Salvador. O objetivo do grupo é aprofundar o interesse empresarial local em conhecer melhor as oportunidades de negócios e os benefícios fiscais que estão sendo oferecidos pela administração municipal para investimentos em Salvador. O Business Bahia foi o responsável pela criação do Selo Made in Bahia que valoriza os produtos e serviços baianos, e que se transformou em Lei, e agora com a Investe Salvador o grupo pretende mobilizar a comunidade empreendedora soteropolitana.