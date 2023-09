Editora da Ufba faz 30 anos de fundação

Mesmo durante a ditadura, o sonho de ter uma editora própria acalentava o ideal de mais de uma geração voltada para a produção de conhecimento e a pesquisa, tornando-se uma “realidade” com a fundação da Edufba há 30 anos, depois de consolidada a vitória civil com a redemocratização.

A Editoria da Universidade Federal da Bahia celebra este momento especial para a cidadania e a comunidade acadêmica em exposição na Galeria Cañizares, na Escola de Belas Artes, no bairro do Canela.

As instalações e objetos relacionados a aspectos da história da editora ficarão ao dispor do público, em presença franqueada até dia 20, das 9 às 17 horas.

Estão previstos também exibição de curta-metragem e diálogos diversos, com os profissionais do livro e lideranças da Edufba, bem como feira de livros, artes e programação visual.

Simultaneamente à programação de "canta-parabéns" acontece o 46º. Festival de Livros e Autores da Ufba, com a presença das organizadoras, bem como o lançamento de 12 livros.

Os novos títulos têm 30% de desconto para compras realizadas no local da festa literária dos 30 anos ou "por aplicativo WhatsApp (71) 9 9732-6726, e-mail [email protected] e plataforma Amazon.

Depois da participação de Flávia Rosa, uma das principais protagonistas no período de maior produção da Edufba, está na programação de hoje, a estreia de “Educação na Bahia na gestão de Luiz Navarro de Britto (1967-1970)”.

Amanhã, tem lançamento de “Professor Faustino: um curandeiro na Bahia do século XX”, com Rafael Rosa; e “Salvador: escravidão, economia, poderes e representações”, com Ana Paula Medicci, entre outros livros de autoras e autores.

Restauração capilar

Crespos, cacheados e ondulados, como costumam ser adjetivados os cabelos das cabeças afrodescendentes serão o motivo de encontro nacional de restauração capilar, anunciado ontem para Salvador. Cidade com maior população preta fora da África, a capital baiana será a sede do inédito workshop, o Afro Hair, promovido pela Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar (ABCRC). O encontro para atualização das potências de conhecimento e de saber prático, associadas à sensação de beleza, está marcado para o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, entre 12, o dia da padroeira, e 15 de outubro.

POUCAS & BOAS



A nova administração do Tribunal Regional do Trabalho para da 5ª região (TRT-5) foi eleita ontem, sendo presidente o desembargador Jéferson Alves Silva Muricy e vice a desembargadora Léa Reis Nunes. A diretoria que estará à frente do tribunal no biênio 2023/2025, conta ainda com a desembargadora Ivana Mércia Nilo de Magaldi como corregedora regional e a desembargadora Suzana Maria Inácio Gomes como corregedora regional adjunta. A eleição ocorreu em sessão do Tribunal Pleno e a posse está prevista para o dia 06 de novembro.

A 11ª Conferência Estadual dos Direitos Humanos de Criança e Adolescente começa hoje na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) com a participação de representantes dos cerca de 30 municípios que fazem parte dos Territórios de Identidade Portal do Sertão e Bacia do Jacuípe . Os participantes foram eleitos nas Conferências Municipais e irão aprovar propostas de 05 (cinco) eixos diferentes para Conferência Estadual a ser realizada em Salvador de 09 a 11 de outubro.

A ONG Voluntários do Sertão está na cidade de Barra do Choça com a previsão de realizar uma média de 2.220 exames médicos, com exames de ultrassonografia, mamografia, raio-x, eletrocardiograma, glicemia, entre outros. A ação foi aberta no dia 02 de setembro e se estenderá até o próximo domingo. A ONG, com sede em Ribeirão Preto (SP), promove o voluntariado no sertão nordestino há mais de 20 anos. Durante o evento estão previstas ainda ações do Conecta Saúde, programa de prevenção à AIDS do Grupo Fleury, voltado para adolescentes e com expectativa de atingir cerca de 350 jovens.