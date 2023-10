Em Érico Cardoso , o prefeito briga para ser Água Quente | A TARDE

Cid Teixeira, a grande referência em historiagrafia do nosso tempo (nos deixou em 21 de dezembro de 2021), achava esse negócio de mudar nomes de lugares um desserviço à história. Citava, por exemplo, que a Praça Castro Alves já foi Largo da Quitanda, Praça de São Bento e Largo do Theatro, até virar Castro Alves em 1881.

Mas fazia a ressalva:

— Rifaram o Largo da Quitanda e os seus sucessores, mas para a honra e glória da memória tem muita coisa que não cola. A Fonte Nova, por exemplo, será sempre a Fonte Nova, como o Maracanã sempre será Maracanã.

A Fonte Nova já foi Estádio Octávio Mangabeira e é Arena Itaipava, mas no povão, não muda, assim como o Estádio Mário Filho, no Rio, o Maracanã. Foi nessa ponga, a honra e glória da memória, que o prefeito Eraldo Félix (Republicanos), de Érico Cardoso, no Sudoeste baiano, entrou. Ele briga para o município voltar a chamar-se Água Quente, como sempre.

Mudanças —Antigo povoado de Paramirim, no Sudoeste baiano, às margens do Rio Paramirim, onde estão as corredeiras que originaram o nome, hoje com pouco mais de 10 mil habitantes, o lugar já se chamou Arraial do Morro do Fogo, Arraial de Água Quente, Industrial Vila de Água Quente, até emancipar-se em 7 de abril de 1963 com o nome de Água Quente.



Érico Cardoso, o fundador, foi o primeiro prefeito e de lá até 2020, quando Eraldo Félix derrotou Érico Cardoso Azevedo, o neto, deu as cartas. E assim foi que em 1985, no governo de João Durval, a família usou suas conexões políticas e mudou o nome de Água Quente para Érico Cardoso. É isso que Eraldo não engole.

— Uma família cheia de médicos e só agora vamos ter um Raio X. Sem dúvida de que a volta do nome original está no nosso foco.

Na porta da Prefeitura ele estampou: Água Quente meu amor. Na entrada da cidade, Seja Bem Vindo a Água Quente. Jerônimo está para ir lá quando ele pretende colocar o assunto em pauta, junto com o deputado estadual Nelson Leal (PP).

Se ele tiver sucesso a Bahia vai agradecer. Afinal, tinha Água Fria (ao norte) e Água Quente (ao sul). Segundo Eraldo, tudo o que se quer é botar as coisas no lugar.