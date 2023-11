Encontro de física reabilita a ciência | A TARDE

Salvador sediará entre os dias 27 e 29 de novembro o XXVII Encontro de Física do Norte e Nordeste, com a participação de pesquisadores e gestores da área acadêmica de todo o País.

O simpósio aumenta de importância na medida da superação do negacionismo, reafirmando-se os métodos científicos como exclusivamente confiáveis no sentido da produção de conhecimento seguro.

Confirmaram participação o presidente da Sociedade Brasileira de Física, Rodrigo Capaz, responsável pela abertura e boas vindas a 770 participantes já inscritos, metade deste contingente de estudantes, além de 130 palestrantes em diversos seminários.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) será representado pela diretora Márcia Barbosa, ao abordar o tema “Por que fazer ciência?” no encontro programado para o Hotel Fiesta, no Itaigara.

Também estarão presentes os diretores do Conselho Nacional de Pesquisa Científica (CNPq), Olival Freire Júnior, e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Elias Ramos, e do Observatório Nacional, Jailson Alcaniz.

Olival Freire e Elias Ramos vão compor uma mesa redonda sobre o investimento na ciência produzida no Brasil, seus critérios e oportunidades, visando aos melhores resultados para os projetos contemplados.

Além da “política científica e estratégias de financiamento”, entre outros assuntos de maior relevância a serem debatidos em Salvador, destacam-se “a física moderna e contemporânea no ensino médio” e o “ensino de física e educação do campo”.

Um dos debates mais aguardados é do aquecimento global, com a participação do professor titular da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Artaxo, um dos principais especialistas brasileiros no tema.

Fiscalização de estradas

A tecnologia avançada de um equipamento chamado “laboratório móvel” começa nos próximos dias a apoiar o trabalho de execução de obras em pontes e rodovias baianas, contribuindo decisivamente com a qualidade das pistas. O objetivo é verificar os materiais utilizados, a espessura das camadas e o teor do asfalto utilizado nas recuperações e pavimentação das vias, produzindo uma rodagem mais confiável e capaz de contribuir com a logística. Segundo superintendente de Infraestrutura de Transportes da Seinfra, Saulo Pontes, a iniciativa vai inibir possíveis desconfortos para a população e prejuízos ao erário público.