Encontros dão valor ao Sistema S

Kelsor Fernandes, Presidente do Sistema Fecomercio-BA - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A importância do “Sistema S” para o desenvolvimento do País, por meio da formação de mão de obra e atividades relacionadas à articulação de sindicatos empresariais, passará a ter um dia especialmente dedicado a destacar seu valor, a partir da próxima sexta-feira.

Para marcar a data, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-Ba), Kelsor Fernandes, mobilizou as principais lideranças da sociedade baiana para participar da sessão solene, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba), às 10 horas da manhã.

Além da Fecomércio-Ba, o “Sistema S” inclui o Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), instituições voltadas para a capacitação preferencial da juventude em busca de oportunidades no mercado de trabalho.

A programação de dois dias vem sendo divulgada como a “Semana S”, tendo um “Dia para Empresários”, na tarde da sexta, das 14h30 às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio; e um “Dia para Trabalhadores e Familiares”, no sábado, das 13 às 19 horas, na Arena Fonte Nova.

– Teremos uma amostra unificada do trabalho do nosso Sistema, esta semana, com eventos simultâneos em todo o Brasil –, anunciou o presidente da Fecomércio-Ba, Kelsor Fernandes.

Segundo Fernandes, na Bahia, a mobilização alcança 11 municípios do interior, entre os de maior influência regional, além dos encontros programados para Salvador.

O líder empresarial chama a atenção para o “Dia dos Empresários”, também denominado “Innovation Day”, com acesso livre, embora voltado para empresários, por meio de uma série de palestras temáticas.

Aula de forró solidária

Em maio, o forró acontece no ritmo da solidariedade. É nesse espírito que surge a oportunidade de aprender forró doando apenas 1 kg de alimento não perecível? Até o dia 31 de maio, uma ação solidária inédita promovida pela Ecoar Escola de Dança, que fica no bairro do Matatu, em Salvador, ofertará uma aula experimental de forró gratuita para quem doar alimentos, como arroz, feijão, macarrão, óleo e açúcar. Os alimentos serão destinados às instituições Lar Amor e Vida, no Acupe de Brotas, e ao Abrigo do Salvador, em Brotas. Para o agendamento das aulas, o telefone para contato é (71) 98127-1945.

Milton Santos une cinema e literatura

Hoje é dia de a Casa das Letras manifestar seu apreço pela Sétima Arte, ao exibir, às 16 horas, o documentário “Encontro com Milton Santos ou o mundo global visto do lado de cá”, um presente legado por Silvio Tendler, em 2006.

O ponto de encontro de cinéfilos amantes das multiculturas e do conhecimento será na Academia de Letras da Bahia, onde funciona o Cineclube ALB criado por Carlos Ribeiro e Décio Torres Cruz, dois dos mais atuantes acadêmicos de que se tem notícia.

O filme é uma oportunidade, como convida o título, de "encontrar-se" com o eminente professor, geógrafo, filósofo de humanidades em geral, hoje homenageado com o nome da avenida na Ondina onde fica um dos maiores campus da Ufba.

Quem ainda não conhece Milton Santos e tem mais dificuldade com a leitura de suas obras, por ter se habituado ao ambiente áudio-visual, como é próprio da contemporaneidade, a partir de hoje poderá evitar o frágil argumento de “não ter nascido” no tempo do grande intelectual preto detestado por reacionários em geral.

E para conferir a programação um perfil divinal, depois do cineminha franqueado ao respeitável público, tem debate com ninguém menos que Ordep Serra, monumental antropólogo, escritor, professor, filho de Sangô e membro preferencial da Academia de Letras da Bahia.

Ordep desce uma meia horinha do Olimpo dos imortais para compartilhar com outra figura carimbada de nosso álbum de baianos pensantes, o escritor, professor e pesquisador Paulo Vasconcelos, ambos compondo a dupla de debatedores.