Energia solar limpa em “Terra Vermelha”

O município de Ibirapuã (“Terra Vermelha”), no Extremo sul baiano, é um dos novos contemplados com recursos do Fundo Clima, criado para reduzir os efeitos das mudanças climáticas.

O objetivo é o de apoiar projetos de geração de energia por meio de captação de raios solares, beneficiando 9 mil habitantes, a maioria de descendentes dos povos tupinaés, aimorés e tupiniquins.

A utilização das placas chamadas no jargão do setor de “fotovoltaicas” vão contribuir também para gerar energia “limpa”, protegendo o meio ambiente de poluição ou agressões ambientais.

Funciona assim: o fundo recebe recursos de participação especial de petróleo e outras fontes e investe recursos reembolsáveis, via BNDES, e não reembolsáveis, pelo Ministério do Meio Ambiente.

– O BNDES é o maior financiador de energia limpa do mundo, com mais de US$ 36 bilhões destinados a projetos para o setor no Brasil desde 2004 – afirma o presidente do órgão federal, Aloízio Mercadante.

Para Aloízio Mercadante, o Fundo Clima, viabilizado também com apoio do Ministério da Fazenda, permite aprofundar essa estratégia de fortalecimento da economia verde.

Negacionismo – A “descarbonização” e a “sustentabilidade ambiental”, acrescenta Aloízio Mercadante, ganha mais importância para o enfrentamento do cenário de crescimento global do negacionismo climático.

O Fundo Clima fechou o ano de 2024 com R$ 10,2 bilhões de aprovação de crédito, um volume quase 10 vezes superior ao realizado no último ano do governo anterior (R$ 1,1 bilhão). O Nordeste foi a região que recebeu proporcionalmente mais recursos.

“É um jargão que

foi adotado pela população, que a polícia prende e o Judiciário solta. Eu vou dizer o seguinte: a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar”

Ricardo Lewandowski,ministro da Justiça e Segurança Pública, em fala quando criticou a falta de integração entre os setores de inteligência das forças de segurança pública e as audiências de custódia

Defesa do meio ambiente

Os 60 delegados eleitos pela Bahia confirmaram presença e seguem os preparativos para participar da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, programada para o começo de maio em Brasília. O objetivo é o de reunir representantes da sociedade civil, poder público e investidores, em um espaço de diálogo para buscar meios para o enfrentamento dos desequilíbrios climáticos. O tema central será a emergência climática e a transformação ecológica, tomando como "marco zero" os alertas emitidos por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972.

POUCAS & BOAS

Começa hoje o Seminário de Educação Quilombola e Educação do Campo do Município de Bonito, para debater o trabalho desenvolvido desde 2017 com atividades de extensão e formação continuada de professoras/es através da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), no Programa de Pós-Graduação em Educação do Campo; a Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente (PPGM); a UNEB, Campus XI e conta com a parceria do Instituto Federal Baiano, Campus Santa Inês. Promovido pelo Escola Quilombo UFRB (MEC/SECADI), o evento termina amanhã quando será lançado o Curso de Aperfeiçoamento em Infâncias Quilombolas no Centro Cultural da cidade.

Como parte do trabalho do ‘Coletivo Cumades’ acontece hoje no CREAS de Igara, em Senhor do Bonfim, a Oficina de Pandeiro, ministrada pela musicista Abigail Ferreira. Ontem a programação foi aberta com uma Oficina de Desenho na Casa do Pequeno Aprendiz, com Iasmim Soares. Na segunda-feira será a Oficina de Swing Poi, com Sol Damaceno, no Centro de Convivência de Tijuaçu, encerrando a série de eventos culturais voltado para as mulheres.

Termina hoje a primeira edição da Feira do Artesão de Barreiras que movimenta a praça Castro Alves desde quarta-feira. Com o propósito de se tornar uma feira mensal, o evento visa incentivar o empreendedorismo criativo. Organizada pela Associação Barreirense de Artesanato (Asbart), a feira conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.