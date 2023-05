Energia solar tem novo investimento

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico ficou de anunciar hoje o início da nova etapa de obras de usinas de produção de energia por captação da luz solar, a Sertão Solar Barreiras, no Oeste do Estado, contando agora 48 no total.

O investimento é da empresa Echoenergia, do grupo Equatorial Energia, com previsão de início das operações em 2024, por meio de sete usinas em mais de 800 hectares, somente na primeira fase dos trabalhos.

Como normalmente ocorre em um país autoproclamado “do futebol”, a medição mais exata, em vez das mundialmente mais aceitas, é a de 1.120 campos com dimensões oficiais máximas, segundo a Fifa.

– A Bahia é líder em geração solar fotovoltaica do País. Aqui combinamos aspectos naturais, com incentivos fiscais para empreendimentos renováveis, além de uma boa relação institucional construída com as empresas – exulta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.

De acordo com o plano da Echoenergia, quando alcançar a carga máxima, a potência instalada será capaz de atender a demanda de mais de 540 mil residências.

Tida como “energia limpa”, com menor necessidade de interferência na natureza, como ocorre com hidrelétricas, os parques solares representam investimentos de cerca de R$ 6 bilhões em território baiano.

A projeção é de funcionamento de um total de 420 parques, acrescentando no cálculo os 372 em construção, com capacidade de gerar 430 mil vagas de trabalho, além de alterar para melhor o paradigma atual de fornecimento de energia.

A boa nova certamente será recebida com alegria pelos empresários, hoje, no Dia da Indústria, setor no qual a Bahia detém 17 mil empreendimentos com 394 mil empregos e perto de 25% do PIB.

TJ-BA e DPE em diálogo

O?Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, recebeu? ontem a visita da? nova? Defensora Pública Geral? da Bahia, Firmiane Venâncio, quando foram discutidos? os desafios comuns às duas instituições, bem como possíveis parcerias. Entre outros tópicos, foram abordadas questões da violência contra a mulher, ?crianças e ?adolescentes.? Durante o encontro, o diálogo foi compartilhado com a ?Subdefensora Pública Geral, Soraia Ramos; a Coordenadora do Núcleo de Atuação Estratégica da DPE/BA, Cristina Ulm; e ?a Assessora Especial da Defensora Pública Geral, ?Cynara Rocha Gomes.

Proteção aos jumentos

A Força Tarefa Nacional pelos Jumentos passou a contar com a participação da comunidade científica baiana graças ao interesse da professora Chiara Albano nas pesquisas sobre o leite asinino.

Ameaçada de extinção, por ter perdido seu valor econômico no transporte de pessoas e mercadorias, a espécie é um dos mais consistentes símbolos do Nordeste, tendo inspirado Luiz Gonzaga ao compor o hino “Apologia ao Jumento”.

A pesquisa realizada em parceria pelas Universidades Federal da Bahia e de São Paulo indica a utilização do leite de jumenta inicialmente para o desmame de leitões, como forma de reduzir o estresse e respostas inflamatórias das crias, recuperando assim parte de seu valor econômico, única forma de sobreviver.

– Os leitões são animais modelos de excelência adotados em estudos comparativos com seres humanos em relação à anatomia, fisiologia, processos de neurodesenvolvimento e resposta imune – afirmou a professora Chiara Albano, em trabalho divulgado na revista científica Fronteiras, repercutido na edição mais recente do Edgard Digital, órgão oficial da Ufba.

Não é impossível, embora dependa de estudos, a suplementação com leite de jumenta para bebês humanos, além do complemento alimentar em forma de lácteos atraindo crianças e idosos.

No Chile, a empresa Equus Milk vende o produto congelado e em pó; já no Brasil não há cadeia produtiva organizada, tampouco legislação ou controle sanitário, embora o leite de jumenta seja encontrado em bodegas e mercearias pelos sertões e veredas.

O processo de abate do animal, tido como sagrado por cristãos da zona rural, segue inclemente graças à importação por parte dos chineses, devido à crença de poderes afrodisíacos facilitadores de ereção, devido a insumo retirado do pelo do jumento.