Enfermeira baiana emite S.O.S. Gaza

Faixa de Gaza - Foto: AFP

Já está no Brasil a enfermeira baiana Ruth Barros, após um período de dois meses na Faixa de Gaza, enclave palestino sufocado por Israel, por meio de bombardeios diários e da proibição da entrada de caminhões com ajuda humanitária.

Ora visitando Fortaleza, Ruth Barros tem tentado “trabalhar” o emocional devastado com as cenas diárias de horror, com o agravante de trabalhar num ofício voltado para a arte de cuidar.

O mais difícil para Ruth Barros é o cenário aterrador de crianças mutiladas e sem alimento, como estratégia para a solução final sionista. O paradoxo é o fato de este mesmo povo alvo de genocídio hoje enviar drones para explodir maternidades, escolas e tendas de refugiados.

– Dia após dia, são ações diretas, com as bombas, e indiretas, incluindo a proibição da pesca e a falta de água, energia elétrica e transporte, forçando o deslocamento dos palestinos em montarias adaptadas, com destaque para o jegue, muito utilizado – afirmou Ruth Barros.

Titular da organização Médicos sem Fronteira, Ruth afirma ser este um momento "revoltante", de um ponto de vista humanitário, na avaliação da profissional com vasto currículo de prestação de serviços desde 2018.

Iraque, Afeganistão, Sudão do Sul, Ucrânia, Nigéria, República do Congo e Haiti estão entre os países envolvidos em conflito ou sob ataque, onde a baiana buscou reduzir o sofrimento das vítimas.

Entre as lembranças de exemplos mais intensos, na experiência em Gaza, está a de uma colega, capaz de acolher quatro crianças, cujos pais foram mortos pelos drones sionistas, tendo agora de cuidar de oito crianças, somadas aos seus quatro filhos naturais.

Inovação e parcerias

Salvador recebe no dia 28 de maio, das 15h às 17h, recebe o evento gratuito “Conexão Desavexe – Parcerias que Impulsionam: Como Criar Alianças Estratégicas em Eventos de Inovação”. A iniciativa do Hub Salvador, realizada pela GetIn Aceleradora dentro do Programa de Aceleração Desavexe, com apoio do Banco do Nordeste, FIAP e Prefeitura de Salvador, reúne startups, empreendedores e investidores para uma imersão em foresight, cool hunting e conexões estratégicas. As palestras serão ministradas por Laura Gurgel e Ed Lobo. O evento será híbrido, com inscrições gratuitas disponíveis pela plataforma Sympla.

Camboja e Colômbia presentes no Goethe

A vizinha Colômbia, país dos altiplanos cafeteiros, e o Reino do Camboja, símbolo de resistência ao Império estadounidense na “Guerra Fria”, marcam presença em Salvador via linguagem universal da arte.

Os dois países estão representados na abertura simultânea de duas exposições, hoje, às 18h30min, no Instituto Cultural Brasil-Alemanha, o Goethe Institut Salvador-Bahia, na Vitória.

Os artistas foram selecionados no primeiro ciclo do trabalho de intercâmbio e formação conhecido por Residência Artística Internacional Vila Sul 2025.

– As exposições criam espaços de observação e percepção. Não oferecem respostas diretas, mas ampliam possibilidades de leitura sobre os lugares que habitamos e suas camadas históricas e sociais – afirma o diretor de Operações do programa Vila Sul, Leonel Henkes.

A entrada é gratuita para o acesso à galeria principal onde Roberto Uribe-Castro, representando a parceria Colômbia/Holanda, vai apresentar a mostra Padrões, resultante de seu olhar sobre aspectos de Salvador.

Já a arte cambojana tem a presença de SAO Sreymao, ao exibir "A respiração – através do Mar”, uma instalação articulando linguagens diversas como videoperformance, escultura e imagens em cimento e madeira.

A asiática parte de sua experiência pessoal, tendo como matéria-prima a sua interpretação de conversas com soteropolitanos ao debaterem o legado colonial, migração e vínculos entre países unidos pelo mar.

As exposições têm supervisão da professora Inês Linke, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia e ficam em cartaz até 11 de julho.