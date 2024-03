Entregador reivindica autonomia e direitos | A TARDE

Uma nova modalidade de trabalho, o autônomo com direitos, está em debate entre os entregadores, uma das categorias profissionais de maior crescimento, graças em grande parte ao uso das novas tecnologias.

Motoentregadores, motofrentistas e mototaxistas, reunidos em associação (Abam), levam em alta conta o tema da mistura, como forma de preservar o bem da liberdade de trabalhar nos momentos escolhidos pelo profissional.

A ideia é acrescentar a esta premissa liberal os direitos à previdência, além do amparo nos momentos de doença e acesso a linhas de crédito a fim de viabilizar a substituição das motocicletas quando ficam obsoletas.

Férias, folgas, décimo-terceiro, participação nos lucros e recebimento de benefícios em caso de afastamento, seriam boas opções na fusão proposta da nova figura do “autônomo com direitos”.

O presidente da Abam, André Reis, reivindica ainda, em nome da categoria, a chamada “hora logada”, traduzindo, o trabalhador teria direito a um determinado pagamento quando não está na correria das entregas.

-Ainda precisamos avançar muito para buscar um equilíbrio, entre o lucro excessivo das plataformas digitais e os ganhos reais dos entregadores”, afirma André Reis.

Para a liderança dos motoentregadores, há uma ilusão de modelo de negócio, por meio do qual os trabalhadores enganam-se com a perspectiva de garantia de rendimentos.

Segundo André Reis, o controle por parte das plataformas é uma dificuldade a ser enfrentada pois o trabalhador não conta com o valor moral da transparência na definição das corridas e pode sair perdendo.

“Nós temos muita tranquilidade com o que está sendo feito [operações da PM com mortes]. E aí o pessoal pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí”

Tarcísio de Freitas,governador de SP, sobre denúncia contra operações de extermínio da polícia do seu estado

Semana Nacional do Rim

A Semana Mundial do Rim, entre os dias 10 e 15 de março, despertou a vontade de instituições de nefrologia contribuírem para identificar doenças renais, como tática de prevenção e tratamento precoce. Entre as mais participativas, estão as integradas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Uma delas é o Instituto Alayde Costa, voltada para o diagnóstico e tratamento, ao anunciar uma série de ações, como a oferta de 100 exames de dosagem de creatinina, substância indicativa de irregularidade se medida em excesso. A programação da Semana Mundial do Rim começa segunda-feira, com uma caminhada no Parque da Cidade, das 8h às 12h.

Acordo garante repasse

Assinado ontem, no Dia Nacional da Advocacia Pública, o acordo consensual firmado pela a Advocacia-Geral da União (AGU), o MEC e o Estado da Bahia, que garante o repasse de mais de R$ 3,5 bilhões para a educação, foi resultado de uma ação movida pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA), que tramitava há mais de 20 anos no Supremo Tribunal Federal (STF). A demanda discutia diferenças de repasses do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que existiu entre 1998 e 2007.

- A PGE vem lutando no campo jurídico desde 2002. Inicialmente com o trabalho realizado pelo procurador do estado aposentado, Silvio Avelino Pires, responsável pela demanda na época, e autor da petição inicial e também pela sustentação oral, em seguida com a participação do procurador Luís Paulo Romano, acompanhando os incidentes ao longo do processo e agora a execução do mesmo. Assim o Estado da Bahia conseguiu esse importante repasse destinados à educação”, ressaltou a procuradora geral Bárbara Camardelli

“Sealba + Citros + Milho”

Terminou ontem no Haras e Parque Limoeiro, em Inhambupe, a 3ª edição do ‘Sealba + Citros + Milho’, promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais do município, com apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri). Aberto na última quinta-feira, o evento contou com palestras, painéis e oportunidades de networking, proporcionando um ambiente propício à troca de experiências entre técnicos, especialistas e produtores da região produtiva denominada Sealba, que abrange os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia.

Da redação, com Miriam Hermes