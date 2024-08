Escola de Dança oferece 11 cursos

- Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Quem tem interesse em aprender a dançar, ou aprimorar seus melhores passos no salão e outros ambientes festivos, pode aproveitar a oportunidade oferecida em 11 cursos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

As inscrições estão abertas para os cursos livres de extensão, confirmando o calendário com início este mês e aulas confirmadas até novembro, conforme divulgado pela Escola de Dança.

Uma boa novidade para reforçar o convite às dançarinas e dançarinos é a opção de pagamento por toda a formação, para quem não tem dúvida de continuidade do aprendizado, ou parcelar em cotas avulsas.

Esta segunda opção pode ser interessante para acolher um público maior em razão da incerteza de seguir no gênero escolhido inicialmente, considerando a grande diversidade oferecida.

Os cursos são os seguintes: dança para todos; dança contemporânea; dança moderna; mexendo pelve; zumba; pagode baiano; balé para criança; balé para iniciante; dança afro-brasileira; preparação corporal e vida mais flex.

– A Escola de Dança sempre buscou esse diálogo com o público externo à Ufba. Ficamos um período sem ofertar os cursos, retomá-los agora é reativar essa aproximação com a sociedade civil – afirma o diretor da Escola de Dança, Antrifo Sanches.

Para Antrifo Sanches, esta meta de atrair as pessoas justificou a preocupação em criar um portfólio de gêneros diversos, dialogando com as multiculturas, como são os casos do pagode baiano, da dança afro-brasileira, da zumba e do forró.

O curso “Dança para todos” é o único gratuito; todos os outros custam R$ 100, mas há também opções de pacotes promocionais, para dois meses (R$ 180); três meses (R$ 260) ou aulas avulsas a R$ 40, cada.

‘Sou Pai Responsável’



A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) lança hoje a edição 2024 da Ação Cidadã Sou Pai Responsável. Com o mote da campanha “Viva no ritmo da emoção, seja um pai responsável”, o lançamento será na Casa de Acesso à Justiça I (CAJ I), da DPE-BA, localizada na Rua Arquimedes Gonçalves, número 271, no bairro Jardim Baiano, em Salvador, a partir das 9h. Neste ano, a campanha conclama homens ao exercício da paternidade com responsabilidade tanto financeira, quanto emocional. Afinal, tão bom quanto ver o(a) filho(a) com todas as necessidades asseguradas, é vê-lo(a) feliz por ter ao lado a sua referência paterna.