Escrete de Escritores no Corredor da Vitória

Luana Maldonado - Foto: Acervo Pessoal

Aproxima-se o tão aguardado sábado depois do Dois de Julho, dia 5, às 15 horas, quando o escrete das letras da Bahia vai autografar e tirar selfies, concentrando no Vitória Boulevard, uma constelação de livros encantadores.

O Onze literário vai de Aleilton Fonseca, Ruy Espinheira Filho, Mariana Paiva, Tom Correia e Mayrant Galo; Gil Vicente Tavares e Livia Natalia; Heloísa Prazeres, Marcus Vinicius Rodrigues, Gildeci de Oliveira Leite e Emília Nuñez.

Poupados desta agradável contenda o aedo Florisvaldo Mattos e a revelação dos mil demônhos, Franciel Cruz, certamente aplaudirão a iniciativa de um encontro deste jaez em honra e glória à civilização baiana.

A iniciativa da Livraria LDM visa também alguma autopromoção, coincidindo com os 33 anos de fundação do estabelecimento, hoje unindo forças para resistir à extinção das livrarias, afinal, a quem interessaria?

- Alcançar esse marco de mais de três décadas no mercado editorial é de uma grande alegria - afirma a produtora cultural Luana Maldonado, gestora do espaço.

Para Luana Maldonado, seguidora inata e hereditária (Nelson Rodrigues) do pai, Primo Maldonado, diretor da livraria, 15 anos à frente do estabelecimento representa muito para a Bahia das letras, uma das inequívocas qualidades da Boa Terra.

A livreira construiu uma imagem de êxito, ao ver-se na terceira pessoa: “ao longo desse tempo, estamos construindo uma história com a Bahia, incentivando a leitura, através da venda de livros, criação de clubes de leitura e bom convívio”.

As livrarias LDM, sediadas nos shoppings Brotas, Vitória Boulevard, Bela Vista, Passeo e Lauro de Freitas, têm se tornado mais que livrarias, em espaços de encontro, exercício do diálogo (livre-pensar) e formação de vínculos e até desenvolvimento de afeto entre casais.

Proteção animal

A crença na superioridade humana sobre animais agravado a ameaça de extinção de diversas espécies. É o caso de serpentes, escorpiões e aranhas, que, com a destruição de seus habitats naturais tem sido obrigados a migrar para áreas urbanas, aumentando os riscos de incidentes. Iniciativas para reduzir os danos associados à degradação ambiental incluem ações educativas para mostrar a importância ecológica desses animais e ensinar práticas de manejo em regiões próximas a matas e rios. A ação é apoiada pela empresa Bracell, conhecida pela atuação em monocultura de eucalipto para produção de celulose.

POUCAS & BOAS

O santuário diocesano do Senhor dos Aflitos, no povoado do Cantinho, zona rural de Barreiras, tem hoje o dia principal da festa do padroeiro deste ano, que foi aberta com o tríduo preparatório. Pela manhã, acontecem as missas da Alvorada às 5h e a missa especial às 10h. De tarde, a missa solene com procissão será às 16h. A programação do festejo com cerca de 300 anos, teve às 23h de ontem a missa de envio dos romeiros, na catedral São João Batista, de onde os peregrinos seguiram a pé em um percurso de 17 km.

Os 172 anos de emancipação política de Alagoinhas serão comemorados hoje com uma série de eventos durante todo o dia, dando continuidade aos eventos já realizados ontem dentro da programação do aniversário. Nesta terça-feira terá missa às 8h na igreja de Santa Dulce dos Pobres, seguida de ato cívico às 9h30 na praça Pedro da Costa Dórea, na Alagoinhas Velha. Na sequência tem anúncios de obras, apresentação de fanfarra e outras atrações culturais. Com concentração na Ladeira de Valneijos, o encerramento será a partir das 15h com o tradicional Arrastão das Antigas.

Em Itacaré termina hoje a Festa da Independência com mais de 60 anos de tradição. A solenidade cívica de abertura será na Praça do Canhão/Orla da cidade. Às 14h30 tem hasteamento das bandeiras, seguido do desfile e da apresentação das Alas na praça São Miguel. Para encerrar tem apresentação de fanfarras e grupos culturais. A programação foi aberta ontem com samba em homenagem aos Caboclos e à Catita (personagem da luta pela independência).