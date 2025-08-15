Escrita e ternura de Helena Parente

Presidente da Academia de Letras da Bahia (ALB), Aleilton Fonsêca, homenageia Helena Parente - Foto: Reprodução Redes Sociais

Algumas das principais joias literárias de Helena Parente Cunha estão no livro organizado pelo presidente da Academia de Letras da Bahia (ALB), Aleilton Fonsêca, ao convidar para o lançamento, no dia 19, às 17 horas, no Palacete Góes Calmon, em Nazaré.

‘Helena Parente Cunha: escrita, ternura e compromisso’, sai pela editora Via Litterarum, com evento aberto ao público.

O livro reúne ensaios de docentes e pesquisadores dedicados aos estudos literários e, em particular, à obra da escritora baiana.

Entre autoras e autores convidados estão Moema Parente Augel, Evelina Hoisel, Antonia Torreão Herrera, Lígia Telles, Maximiliano Torres, Lílian Almeida de Oliveira Lima, Malane Apolonio da Silva, Rosana Ribeiro Patricio, Anélia Montechiari Pietrani, Regina Antunes-Meyerfeld e o próprio Aleilton Fonseca.

Poeta, ficcionista, tradutora, professora universitária, pesquisadora, ensaísta e crítica literária, Helena Parente Cunha (1929-2023) formou-se em Letras pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

A estreia na literatura foi em 1960, com o livro de poemas ‘Corpo no Cerco’. Ao longo da vida, produziu 26 obras traduzidas em países como França, Alemanha, Inglaterra e Itália.

A mais conhecida, ‘Mulher no espelho’, foi publicada no Brasil e teve traduções em vários idiomas, incluindo inglês e alemão.

Composta por poesia, romances, contos e ensaios, a literatura de Helena Parente Cunha foi marcada por uma linguagem inovadora e temas relacionados à condição da mulher na sociedade, de forma crítica e esclarecedora.

– Sua obra tem sido estudada nas universidades brasileiras, como uma decisiva contribuição à literatura da mulher contemporânea – destaca Aleilton Fonsêca.

Desafio Ilha Sustentável

Estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio da rede pública do município de Vera Cruz têm até o dia 19 para solicitar inscrições no 2º Desafio Ilha Sustentável. A competição tem por objetivo estimular os jovens a pensarem boas ideias relacionando os temas “comunicação, sustentabilidade e desenvolvimento local”. Os jovens vera-cruzenses devem formar equipes entre dois e três participantes, bastando em sequência solicitar inscrições online. O certame está programado para os dias 22 e 23, classificando-se as melhores propostas para as atividades presenciais, no período de 24 a 30 de agosto.

POUCAS & BOAS

A segunda edição do Alagoinhas Moto Fest começa hoje e se estende até domingo na avenida Luís Viana, com shows todas as noites em variados ritmos musicais. Com participação de motociclistas de diversas cidades da Bahia, além de estados como Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Minas Gerais, o evento visa a integração e confraternização entre os amantes do motociclismo. A organização é de Cléber Fibras, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

‘Você sabe reconhecer uma violência? Quem te ensinou a aguentar calada?’ é o tema do encontro que acontece hoje em Teixeira de Freitas com o objetivo de ampliar o diálogo sobre a violência contra a mulher, promovendo um espaço seguro e acolhedor para reflexão. Com início às 17h, na praça Gourmet, a iniciativa foca no fortalecimento da rede de apoio às mulheres em situação de risco, combatendo o silêncio e o preconceito.

Em Itabuna tem início hoje o projeto Clínicas do Paradesporto 2025, iniciativa que promove inclusão, capacitação e valorização do paradesporto no estado. Realizado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) em parceria com a Associação Baiana de Desporto Adaptado (ABDA), tem apoio da Secretaria municipal de Esportes e Lazer. A programação tem seminários teóricos e vivências práticas com modalidades como bocha, goalball, vôlei sentado, futebol de cegos e atletismo paralímpico.