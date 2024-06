Especialistas debatem inteligência artificial | A TARDE

A Academia de Ciências da Bahia promove hoje às 16 horas, um seminário virtual a (webinário) sobre um dos temas mais relevantes deste momento da humanidade: “Desafios atuais da inteligência artificial”.

Entre os palestrantes, está a professora doutora e primeira jornalista especializada em temas relacionados à informática, Suzana Barbosa, representando o nacionalmente elogiado programa PósCom da Faculdade de Comunicação (Facom) da Ufba.

O trabalho de moderador também conta com um dos expoentes da pesquisa científica de cibercultura, com trabalhos no Brasil e no exterior, especialmente na França, professor doutor André Lemos.

Para a seleção de palestrantes foram convocados Kauffman, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e o doutor em Ciências Políticas, Rafael Sampaio, da Universidade Federal do Paraná.

O acesso está liberado a todas e todos quantos queiram debater os efeitos da chamada “Inteligência Artificial” na alteração dos padrões de sociabilidade já em acelerada metamorfose devido ao impacto do hábito digital no cotidiano.

O objetivo é o de aproveitar bem a oportunidade de debater os desafios e as perspectivas do mecanismo na prática do jornalismo e na pesquisa científica, além da necessidade de regulação.

Um dos caminhos para acessar o debate é escrever uma das seguintes expressões: #DesafiosDaBahia #InteligênciaArtificial #Jornalismo #PesquisaCientífica #Regulação #PUCSP #UFPR #UFBA #EventoAcadêmico.

A discussão pode começar pelo eufemismo da denominação, pois supõe-se uma máquina não ser dotada de “inteligência”, acrescido o complicador do adjetivo “artificial”, abrindo brecha para banalizar o uso da invenção sem refletir-se sobre suas consequências.

Carne brasileira na China

Empresas brasileiras especializadas em cortes selecionados de carne confirmaram presença na maior feira de alimentos e bebidas da Ásia, a Sial China, com 5 mil expositores. A projeção é a de um público de 180 mil visitantes, uma oportunidade de ampliar mercado para os filiados à Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).

- As operações com a China são um sucesso. O Brasil vive um momento ímpar nas relações comerciais e políticas com o gigante asiático”, afirma o presidente executivo da Abiec, Antônio Jorge Camardelli.

