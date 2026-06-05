Esporte social luta para manter apoio

Organizações do terceiro setor, atletas e entidades esportivas da Bahia e de outros estados do Nordeste estão em campanha pela manutenção integral dos recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE).



A vitória virá com a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 11/2026, a fim de evitar cortes nos incentivos fiscais destinados ao setor desportivo, como a ameaça de redução de 18%.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aprovado pelo Senado Federal, o PLP 11/2026 é considerado estratégico por organizações sociais e projetos esportivos dependentes dos incentivos para manter atividades em comunidades vulneráveis de todo o País.

"A PLP 11/2026 não é apenas uma questão tributária — é uma questão de sobrevivência do esporte social brasileiro", afirma Alvaro Campos Neto, diretor do Instituto Futebol de Rua.

Segundo Alvaro Campos Neto, crianças e adolescentes poderiam perder acesso ao esporte como ferramenta de proteção social, educação e cidadania, se os incentivos sofrerem cortes.

Para o gestor e ativista socioesportivo, não fazia sentido tornar permanente a lei de incentivo ao Esporte e, ao mesmo tempo, esvaziar seu financiamento, depois de duas décadas de construção da estrutura do esporte social.

Os gestores baianos estão entre os 170 representantes de organizações e entidades da sociedade civil e mais 100 atletas engajados na adesão a uma nota técnica encaminhada ao Senado em defesa da emenda.

A mobilização contou com participação ativa da Rede CT – Capacitação e Transformação, reconhecida pelo trabalho de capacitação desenvolvido em mais de 700 Organizações da Sociedade Civil nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Abre aspas

"Os EUA têm meios semelhantes ao Pix, como o Zelle (...) Então dá pra você negociar"

Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, em aceno aos EUA.

"Negociar o Pix para agradar Trump? Isso não é patriotismo. É submissão"

Fabiano Contarato, senador, sobre fala antes do Pix.

Rio de Contas debate o café

Nos dias 6 e 7, a deslumbrante Chapada Diamantina sedia o encontro "Serras e Grãos", na emblemática comunidade do Mato Grosso, zona rural de Rio de Contas. O evento debate mercado, turismo e a forte identidade da cafeicultura local, famosa por grãos arábica cultivados a 1.600 metros de altitude — o ponto mais alto do Nordeste —, o que confere maturação lenta e sabor exclusivo ao produto. Segundo a organizadora, Olivia Ramos, a meta é valorizar e projetar essa rica origem. A programação destaca oficinas técnicas no Centro Histórico no sábado e visitas guiadas a propriedades no domingo.

POUCAS & BOAS

O primeiro Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Bahia Farm Show foi anunciado ontem pelos organizadores do evento, que será aberto na próxima segunda-feira, em Luís Eduardo Magalhães. A expectativa é de gerenciar a destinação de até 500 toneladas de resíduos sólidos. Dentre outros materiais, itens como garrafas PET e tampinhas plásticas coletadas durante a realização da feira, serão integralmente doados ao Instituto do Câncer do Oeste da Bahia (Icob).

O Festival da Trezena movimenta o Parque de Exposições de Ruy Barbosa até o dia 13 de junho, quando também acontece o encerramento dos festejos religiosos dedicados ao padroeiro do município, Santo Antônio de Pádua. Durante o festival, 15 atrações de renome passarão pelo palco, a exemplo de Mari Fernandez, Tarcísio e Solange Almeida. Com espaços temáticos e as tradicionais barracas de comidas e bebidas típicas, os festejos atraem além dos moradores, também visitantes da Chapada Diamantina.

Uma Blitz Ambiental na Praça Nova do Congresso encerra hoje as atividades da Semana do Meio Ambiente em Senhor do Bonfim, que este ano tem como temática "Circuito Verde: cada Ação Conecta. Cada Escolha Transforma". Com foco na conscientização ambiental, no fortalecimento das políticas públicas e incentivo ao engajamento da população, a programação foi aberta dia 1º de junho. Para alcançar diferentes públicos, uma grade de eventos variados foi oferecida gratuitamente. Com início às 9h, a blitz vai levar informação ao público até às 14h.