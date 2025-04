Estação Ciência no Caminho de Areia

Estação Ciência - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Começou ontem, quinta de Lava-Pés, e segue até o domingo da Páscoa, sem pausa, hoje, Sexta da Paixão e amanhã, Sábado de Aleluia, a programação especial da Estação Ciência, no Museu interativo do Sesi Bahia.

Quem quiser entrar, tem de separar 10 reais (meia) ou 20 (inteira), por cabeça, para formar a caravana rumo ao Centro Cultural Sesi Casa Branca, Avenida Tiradentes, 1954, no Caminho de Areia, Península de Itapagipe.

O acesso ao conhecimento de novas tecnologias e descobertas científicas está disponível a partir das 8h30min, com final do expediente previsto para 17 horas.

Pensada para abastecer a demanda de conhecimento de todas as faixas etárias, o espaço oferece 50 opções de atração interativa, estimulando dois atributos humanos impossível para máquinas: a curiosidade e o aprendizado.

Entre os temas fáceis de encantar os visitantes, estão robótica, inteligência artificial, cidades inteligentes, desenvolvimento sustentável, entre outros.

O didatismo está presente com a aplicação de recursos lúdicos, tornando o “rolé” um passeio agradável pelas engenhocas para atualização científica da cidadania interessada em combater o negacionismo.

Para se ter uma ideia de como diversão e conhecimento podem andar juntos, a “cidade inteligente” simula o funcionamento de uma cidade conectada, com soluções de trânsito, energia, mobilidade e meio ambiente.

No setor “Maker e Robótica”, o público pode interagir com impressoras 3D, kits de robótica; o “Universo Incrível” propõe um mergulho por dentro do corpo humano; “Criações da Humanidade” apresenta as principais invenções do Homem.

Povos originários no MAC

Na semana do Dia Nacional dos Povos Originários, o Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA) apresenta a mostra “Ecos Indígenas”, que reúne obras dos artistas Elis Tuxá, Jorrani Pataxó, Kelner Atikum Pankará, MAMIRAWÁ, Raiz Lima, Renata Tupinambá, Thiago Tupinambá e Célia Tupinambá. As obras são um convite para se aprofundar na cultura dos povos originários e reverberam memórias ancestrais e modos de vida profundamente conectados à terra, à espiritualidade e aos saberes dos indígenas. A exposição também denuncia as ausências históricas e os apagamentos institucionais ainda presentes no campo da arte e da cultura. Ao reunir diferentes vozes, territórios e linguagens, gera reflexão e uma experiência de escuta, respeito e reconhecimento da diversidade dos povos indígenas do Brasil. Em cartaz até o dia 30/4, a mostra integra a programação especial dedicada ao mês dos Povos Originários.

Tribunal de Justiça incentiva gestão competente

Depois do feriadão, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) retoma o foco das rotinas produtivas para assimilar o modelo de gestão por competências, incentivado pela presidência da corte.

As diretrizes agora estão mais facilmente acessíveis graças à implementação do Programa Trilhas, com o objetivo de contribuir para aprimorar a gestão de pessoas no Poder Judiciário baiano.

“Trilhas” é de responsabilidade da Secretaria de Gestão de Pessoas, com apoio da Coordenação de Desenvolvimento Organizacional, integrando servidores com a missão de disseminar técnicas e abordagens.

A mobilização dos recursos humanos está alinhada à Estratégia Nacional do Poder Judiciário, definida por resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

– As trilhas são os caminhos que nos permitem acessar não somente o resultado destinado, mas também o ponto referencial para uma futura estrada – ensinou a presidenta do tribunal, desembargadora Cynthia Resende, ao participar como principal oradora da capacitação para o Programa Trilhas, em encontro com gestores de unidades judiciárias, realizado no auditório Desembargadora Olny Silva, na sede do TJ, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Entre os presentes, a secretária-geral da Presidência, Viviane da Anunciação Souza Oliveira; o secretário de Gestão de Pessoas, Luís Alberto Teixeira Melo; e a coordenadora do Projeto Trilhas, Camila Gonçalves.

O doutor em Teoria e Pesquisa Comportamental, professor e psicólogo Thiago Dias Costa, foi o responsável por apresentar o Projeto Gestão por Competência.

– É um modelo por meio do qual todas as decisões tomadas a respeito dos das servidoras e servidores consideram os objetivos estratégicos da casa – explicou.