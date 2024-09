Estudante inventa “game” didático

- Foto: DIvulgação

O tricampeão da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e privadas, Emmanoel Wallace Batista, não poderá competir pelo tetra este ano, porque já está na faculdade, mas encontrou um jeito de continuar utilizando a habilidade em cálculo, ao aplicar seus conhecimentos na criação do projeto Nexverso, visando criar jogos de computador com finalidade didática.

O jovem estudante de Barreiras, de apenas 17 anos, lançou o primeiro protótipo do plano de “gameficação do ensino-aprendizagem” na escola Cecília Meireles, com o objetivo de tornar mais lúdico e divertido o acesso às equações e teoremas.

Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Emmanoel Wallace Batista quer devolver às novas turmas o entusiasmo com o qual foi contagiado por uma professora, a mestra em Matemática Vanessa Alves dos Santos, de quem o precoce inventor afirma ser devedor por tê-lo incentivado a desvendar os mistérios de Eratóstenes, Hypatia e os seguidores de Pitágoras de Samos.

– Além de incentivar o estudo em classe, o Nexverso permite ao aluno estudar a hora que quiser, onde quiser, porque o acompanhamento em tempo real será registrado em uma contagem de pontos simultânea à solução dos exercícios propostos – afirma o universitário.

Emmanoel Wallace Batista ficou famoso em Barreiras e nos municípios oestinos por sua destreza com os algarismos, tendo vencido o certame nacional contra 18 milhões de estudantes concorrentes, em façanha tida como heroica por sua origem humilde e escassez de recursos.

O exemplo do bom rapaz mostra ainda o quanto vale o esforço de uma docente, no caso, Vanessa Alves dos Santos, prestes a iniciar o doutorado em matemática.

“Pagando Brabo” em SSA

Depois do lançamento no formato convencional com raulseixistas do Rio e de São Paulo, o autor do livro “Pagando Brabo”, o jornalista e escritor Tiago Bittencourt está em Salvador com uma carga de exemplares da mais nova publicação sobre Raul Seixas, escrita em parceria com a terceira companheira, Tania Menna Barreto. O livro é baseado na “história de amor e loucuras”, como define Tania Menna Barreto, ao narrar em detalhes, o convívio com Raulzito, incluindo momentos tensos – e principalmente intensos – de excessos do comportamento rebelde complementado ao perfil amoroso do “canceriano sem lar”.

POUCAS & BOAS

- Em Bom Jesus da Lapa termina hoje a Romaria de Nossa Senhora da Soledade com missa festiva às 7h, presidida pelo reitor do santuário, Pe. Roque Silva Alves. Às 17h, terá início a tradicional procissão, saindo da catedral Nossa Senhora do Carmo. Com a participação de romeiros de diversas regiões do Brasil, a festa da Senhora Soledade é a segunda mais importante do santuário. A celebração de encerramento começa às 18h, coordenada pelo Pe. Marco Aurélio, da província Nossa Senhora Aparecida, São Paulo.

- O quarto Concurso Literário Osório Alves de Castro está recebendo inscrições até amanhã dos contos de escritores da região Oeste da Bahia, com organização da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob). Com foco no apoio e incentivo à leitura e escrita, a iniciativa vai premiar os trabalhos classificados até o quinto lugar. Os 15 melhores contos farão parte de uma coletânea a ser lançada em maio de 2025.

- Professora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Lourivânia Soares Santos está entre os pesquisadores selecionados e vai desenvolver estudos sobre a incidência das mudanças climáticas no patrimônio cultural e na qualidade de vida das comunidades. Ela faz parte de um seleto grupo de 25 estudiosos de diferentes países, ganhadores da Bolsa Memorial Saleemul Huq. Jornalista, mestre e doutora em Cultura e Sociedade, Lourivânia tem desenvolvido suas pesquisas com foco no semiárido ao longo da vida acadêmica.