Estudantes querem vagas em medicina

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Um grupo de 40 alunos do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia entrou com ação judicial para conseguir cursar medicina, uma das opções possíveis após o período inicial de ingresso na academia.

Os estudantes alegam terem sido prejudicados no período de pandemia, porque o semestre letivo ficou inviabilizado e terminou agregando os alunos do período seguinte, gerando uma maior concorrência para quem desejava cursar medicina.

Não apenas os futuros médicos sentiram-se prejudicados, mas também quem desejava cursar fisioterapia e odontologia, porque a disputa por vagas ficou mais acirrada devido ao acúmulo.

No processo judicial aprovado, de número 1.14.000.001960/2023-41, os requerentes solicitaram uma quantidade de vagas proporcionais, com base em justiça aritmética, em processos diferentes para ambas as turmas dos dois semestres.

O Ministério Público Federal (MPF) acatou o pedido dos alunos e determinou uma transição equivalente à de todos os semestres.

A Universidade Federal da Bahia, por sua vez, atendeu a ordem, anunciando uma transição extraordinária com 32 vagas de transição para o curso de Medicina no campus de Salvador, excluindo outras nove destinadas ao campus da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste.

Pioneiro em todo o País, o BI da Ufba permite aos alunos disputar vagas em outros cursos em áreas diversas com base em suas notas.

Como todo projeto em seus primeiros anos de funcionamento, o BI pode ter sua estrutura e diretrizes aprimoradas após a ocorrência, tida como uma exceção.

Festival A cena tá preta

Oficinas de interpretação, roteiro e dança, além de espetáculos teatrais, começando pelo Cabaré da Raça, comprovam a acertada tática de cativar o público com preços módicos, como comprova a procura pelo XII Festival A cena tá preta, programado para o próximo final de semana, no Centro Cultural Barroquinha.

Quem conta como foi bem sucedida a estratégia é um dos fundadores do Bando de Teatro Olodum e organizador do festival, Jorge Washington, satisfeito com a procura, hoje pela plataforma Sympla – no endereço abre.ai/kXwa –, para quem vai assistir ou participar do festival.