Ex-secretária faz tentativa frustrada de cargo em Porto Seguro | A TARDE

Depois de uma conturbada passagem pela prefeitura de Camaçari, onde foi acusada de atitudes pouco republicanas, a ex-secretária de desenvolvimento urbano, Juliana Franca Paes, andou sobrevoando Porto Seguro, onde no início da gestão do prefeito Jânio Natal, esperava ser nomeada para a mesma função que exerceu no município da região metropolitana de Salvador. Segundo as más línguas, foram abordagens esquisitíssimas em cima de empresários, sobretudo de Trancoso, que fizeram com que Jânio, político experiente, percebesse o pepino que iria ter de descascar. Juliana então foi devolvida para Salvador e a ideia de torná-la secretaria em Porto minguou. Até hoje ninguém entende como outro político também experiente, Geraldo Júnior, nomeou a moça para bater ponto na assessoria da vice-governadoria. Jú se acha a bala que matou Kennedy.



Ufba promove arte e tecnologia

Ciência, arte e tecnologia, juntas, estarão em destaque na Semana de Desenvolvimento e Sustentabilidade, da Universidade Federal da Bahia, de 17 a 23 de outubro.

A programação pensada pela equipe do reitor Paulo Miguez entra no lugar da extinta Semana Nacional, de proposta parecida, mas agora ampliada, com a participação de áreas do conhecimento antes rebaixados.

Saem fortalecidas, na nova proposta da Ufba, as linguagens artísticas; arquitetura e urbanismo; saúde coletiva; e a reabilitação de filosofia e ciências humanas, maltratadas durante os anos perdidos – 2019 a 2022.

São espaços públicos diversos distribuídos em Salvador; Camaçari, na Região Metropolitana da capital; e Vitória da Conquista, a maior cidade do Sudoeste baiano.

Os campi da Ufba serão cenário para cumprirem os acadêmicos o dever de recuperar o protagonismo da ciência, reabilitando-se dos duros ataques sofridos, ao contribuir agora para a cidadania entender a importância da produção do conhecimento.

Em um contexto de promoção do desenvolvimento sustentável, a ideia do projeto é contrapor a imagem de diletantismo ou de hermetismo, construída em figura de paradoxo com a prestação de serviço público.

O principal segmento das ações planejadas entre disciplinas diversas é composto por estudantes da comunidade acadêmica da própria Ufba, com participação de mais de 40 escolas das redes públicas estadual e municipais de educação.

Quem tiver interesse em participar, só precisa de um pouco mais de paciência para a divulgação completa da Semana a ser informada, entre outros meios, na edição do Edgard Digital, órgão de comunicação da Ufba.

Fortalecimento

Contrariando a onda de críticas nas redes e em parte da imprensa nos últimos dias, que passava impressão de instabilidade na gestão da cultura do Estado, o secretário Bruno Monteiro mostrou força e capacidade de articulação ontem. Em audiência pública disputada na Alba, o secretário e sua equipe apresentaram os editais da Lei Paulo Gustavo. As manifestações de parlamentares e dos movimentos culturais presentes foram, quase unânimes, de elogios à condução do secretário. A avaliação que ficou nos corredores da Alba é que Bruno, que conta com as bençãos do governador Jerônimo e do senador Jaques Wagner, saiu fortalecido do encontro.

POUCAS & BOAS

- ‘Agricultura familiar e as políticas públicas no contexto da região Nordeste’ é o tema que será abordado hoje no primeiro seminário virtual do I Ciclo de Palestras Sobre Políticas Públicas, Segurança Alimentar e Agricultura Familiar. Com transmissão pelo YouTube da Embrapa a partir das 9h, terá como palestrante Joacir Aquino (UERN) e moderadora Daiane Vargas (UFRB/UFSM).



- A mostra ‘Entrelinhas’ será aberta hoje no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Feira de Santana com xilogravuras do artista plástico Ricardo Jerônimo. Com foco em figuras femininas, a exposição pode ser visitada até o dia 11 de novembro, com entrada gratuita.