Expo Brumadinho segue até domingo

Depois do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, o município mineiro de Brumadinho não chorou apenas pelas vidas perdidas e o prejuízo resultante da atividade de mineração paralisada.

O turismo também foi gravemente afetado, multiplicando-se os prejuízos com a pandemia e o aconselhamento para evitar aglomeração, enquanto o governo federal permanecia omisso ao negar a compra de imunizantes.

Esta é a importância da exposição "Brumadinho de Braços Abertos", em seu terceiro dia hoje, mas possível de ser apreciada até este domingo, com fotos de Kadu Niemeyer, neto do grande brasileiro Oscar Niemeyer.

São painéis com imagens da cidade mineira, com fotos também do arquivo da prefeitura de Brumadinho, uma forma de recuperar, em parte, a memória das belezas da região atingida por dor e sofrimento.

O trabalho é inspirado em livro homônimo lançado em 2022 e passou por diversas capitais brasileiras, nas quais foi possível recordar o lado encantador do município marcado excepcionalmente em 2019 pelas cenas de lama e horror.

A mostra está no Centro Histórico, com painéis na Praça Municipal, Praça da Cruz Caída, Praça da Sé, Casa do Carnaval e Terreiro de Jesus, no período de 9 às 17 horas.

As imagens passam a sensação divinal de uma natureza feita de paisagens tidas como patrimônio histórico, bem como construções seculares, manifestações culturais e espaços para a prática de esportes.

Brumadinho, assim batizada em razão da bruma ou nevoeiro, muito comum nas serras no entorno da cidade, foi fundado em 1938, com população de 41 mil habitantes e pertence à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Seminário Imobiliário



O tema “Construindo o Futuro” será o eixo condutor da pauta de debates para o Seminário Imobiliário, programado para amanhã e depois, no Senai Cimatec, em Piatã.

A promoção do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia celebra o dia nacional da categoria, ao reunir especialistas no mercado e na área de comunicação digital.

As inscrições para o seminário já se encontram abertas para o público interessado por meio de link disponível em http://www.creciba.gov.br/proximos_eventos/seminario2023/.



POUCAS & BOAS



O minidocumentário ‘Mulher Decor’ sobre a produção criativa da arquiteta Celeste Leão será lançado hoje com um evento na Sala de Imprensa July Isensee, na Mostra Casacor Bahia 2023. Com início às 17h o evento fará uma homenagem à colunista July, falecida em novembro do ano passado. O projeto audiovisual é da produtora Cara de Rã, com direção de Marcus Maia e Pablo Rodrigo. A proposta é dar visibilidade à trajetória de mulheres arquitetas e a participação que elas têm na formatação dos cenários contemporâneos da cidade de Salvador no aspecto da decoração e design.

A Oscip Rio Limpo e o Movimento Rios Vivos realizam hoje a partir das 8h, no Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia Informação e Educação (CEEPTIC) de Lauro de Freitas, um encontro para debater a restauração e preservação dos rios do município que faz parte da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Coordenador do evento e das organizações que defendem os mananciais há 13 anos, Fernando Borba, confirmou a participação de representantes dos moradores e de diferentes órgãos e instituições na reunião prevista até às 7h. Com vários apoios o patrocínio é da Embasa e do governo da Bahia.

Apresentações do grupo de Bumba Meu Boi hoje e amanhã na praça Castro Alves, e o cabaré do Jorge Amado, no Teatro Municipal, encerram a programação do ‘Agosto de Jorge’, que comemora os 111 anos de nascimento de Jorge Amado em Ilhéus. Diversos eventos mobilizam moradores e visitantes desde o início do mês, com a participação de instituições e entidades, como a Academia de Letras de Ilhéus (ALI).