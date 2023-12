ExpoCannabis tem planejamento anual | A TARDE

Uma videoconferência entre produtores agrícolas, programada para hoje, vai servir como meio de planejamento a fim de seguir o Ano Novo com a realização de exposições de produtos e serviços relacionados ao cultivo da planta cannabis sativa na Bahia.

A iniciativa é da dupla de ativistas antiproibicionistas João Gabriel e Ran Rainha, tendo a jornalista Maria Gabriela à frente dos trabalhos de divulgação, reunindo também outras e outros centenas de participantes do movimento.

Depois da ExpoCannabis, em São Paulo, com a participação estimada de 20 mil pessoas e movimentação de R$ 20 milhões, o Vale do Capão, distrito de Palmeiras, na Chapada Diamantina, promoveu um encontro semelhante, embora de muito menor proporção, dadas as condições distintas da localidade turística em relação à maior metrópole sul-americana.

-São medicamentos, desodorantes, sabonetes, perfumes, roupas e todo um sortimento de opções, incluindo a área da gastronomia canábica, da qual sou especialista, em amostragens capazes de mostrar o quanto o vegetal está presente no cotidiano das pessoas e tem potencial econômico não aproveitado por conta de preconceitos e discriminações”, afirma Ran Rainha.

O modelo da ExpoCannabis foi inaugurado no Uruguai, país mais avançado na assimilação da planta, por instituir um sistema de legalização por meio do qual foi possível desmontar quadrilhas de traficantes infiltradas no aparelho policial e judiciário.

O movimento conta com a adesão de pedagogos, médicos e economistas, devido à percepção da importância de organizar a rede produtiva baseada na planta, com fins de geração de emprego e renda, além de benefícios na saúde.

Parto na água

Passa bem a bebê Liz, nascida em parto natural por imersão na água em banheira, na Maternidade Regional da Camaçari, gerida pela Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf), vinculada ao SUS. Senão inédito, certamente raro nas convencionais, marcadas por palmadas e forte iluminação artificial, o procedimento foi bem sucedido na manhã do dia 18. Embora tenha sido gradativamente abandonado pelos métodos da obstetrícia contemporânea, o parto na água é conhecido há milhares de anos, permitindo o nascimento do bebê com a mãe imersa em água, ao gerar mais tranquilidade ao separar-se do corpo materno.