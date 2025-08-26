Fanon e Lélia inspiram virada decolonial

Uneb e Ufba se unem para organização de grupo - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Teve início ontem, em Salvador, a pioneira 1ª Escola Brasileira de Pensamento Decolonial (EBPD), organizada pelo grupo ¡DALE! (Decolonizar a América Latina e seus Espaços) com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e a Universidade Federal da Bahia (Ufba). O encontro, que segue até 30 de agosto, representa um espaço inédito de construção de saberes e busca traduzir ao Brasil o pensamento decolonial, marcado no continente por tradições ibéricas, com potência de refazer epistemologias e enfrentar o racismo numa perspectiva Sul-Sul, fortalecendo a luta por uma educação antirracista e transformadora.

A abertura contou com o professor Deivison Faustino (USP), com a conferência Por que Fanon? Por que Agora?”. Na segunda, Thula Pires (PUC-Rio) destacou a atualidade de Lélia Gonzalez.

A programação prossegue na Faculdade de Arquitetura da Ufba (FAU/Ufba), com percursos formativos – Conceitos, Territórios e Poéticas –, oficinas sobre epistemologias negras, racismo ambiental e memória dos subúrbios, além de minicursos sobre pedagogias decoloniais e geografias do hip-hop.

Haverá, ainda, dentro da programação do evento, a mostra Ética da Reparação, com a exibição do documentário Por Trás dos Fronts e também uma série de outras atividades realizadas em territórios como o Acervo da Laje e comunidades em Camaçari, na Grande Salvador.

A EBPD homenageia os 100 anos de Frantz Fanon e os 90 de Lélia Gonzalez, referências que anteciparam e traduziram a crítica à colonialidade.

Com atividades gratuitas e vagas limitadas, a instituição reúne vozes diversas para pensar a universidade e projetar futuros decoloniais.

Administradores em jubileu

Para celebrar os 60 anos da regulamentação da profissão, o Conselho Regional de Administração – seção Bahia (CRA-BA) promoverá, entre 15 e 19 de setembro, atividades gratuitas e abertas à comunidade.

A Lei 4.795, sancionada em 9 de setembro de 1965, consolidou a profissão no País. As comemorações começarão no próprio dia 9, com a iluminação em tom safira de monumentos como o Bambuzal do Aeroporto e os Arcos da Montanha.

Segundo o presidente do CRA-BA, Ramiro Lubián Carvalhal, a data é oportunidade de atualização, integração e fortalecimento da categoria.

POUCAS & BOAS

Com aula inaugural ministrada pelo professor Bernardo Manssano, o Curso de Especialização em Gestão das Agroindústrias Familiares foi inaugurado, ontem, no campus da UFRB, em Feira de Santana. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a UFRB, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Unicafes. Com 80 vagas distribuídas em duas turmas, 40 vagas foram disponibilizadas para coordenadores e agentes de negócio da CAR que já atuam diretamente no apoio às agroindústrias familiares.

O Monitor de Secas, serviço disponibilizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), apontou que a Bahia é o terceiro estado brasileiro com maior mancha de seca no mês de julho deste ano. Entre junho e julho, o fenômeno se intensificou, registrando 13% do território em seca extrema, pior condição da Bahia desde junho de 2019. Neste contexto, ontem, cerca de 50% do território baiano estava com alerta laranja para baixa umidade do ar, emitido pelo Inmet.

O projeto Oficinas sobre Branquitude e Diáspora movimenta o Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Cahl/UFRB), em Cachoeira, a partir de hoje, com a Reunião com Grupos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom), como preparação para a conferência, aberta ao público, que acontecerá amanhã. O evento conta com a presença da professora Liv Sovik, tradutora e organizadora de Stuart Hall no Brasil, com foco nos temas a serem abordados nas oficinas.