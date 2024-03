Feira capacita 11 mil empreendedores | A TARDE

Mais de 11 mil vagas de cursos de qualificação para empreendedores estarão disponíveis na "Origem Week", tida como maior feira gourmet da Bahia.

Hoje e amanhã, a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza o evento no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

A acão integra o programa Empreenda + Bahia com o objetivo de ampliar as oportunidades de bons negócios por parte de novos micro e pequenos empresários.

A parceria com o Sebrae-Ba oferece um leque de 11 capacitações destacando um variado repertório de conhecimento em diversas áreas.

- Os participantes terão acesso a capacitações, do básico ao avançado, que vão ajudar o empresário a impulsionar o seu negócio”, disse o secretário Angelo Almeida, destacando que o fortalecimento das pequenas e médias empresas é uma prioridade determinada pelo governador Jerônimo Rodrigues.

O gestor conta 250 empresas participantes ao explicar o objetivo do "programa Empreenda + Bahia": "estamos abrindo as portas para um vasto mundo de conhecimento aos empreendedores do nosso estado”, disse o gestor

Entre os cursos, estão: ‘Quero Empreender por Onde Começar’, ‘Preço de Venda’, ‘Monte sua Loja no Instagram’, ‘Como Vender Mais no Instagram’, ‘Curso de Finanças’, ‘Como Fazer um Estado de Mercado’, ‘Modelo de Negócios’, ‘Marketing Digital’, ‘Como Registrar sua Marca no INPI’, ‘Quero Ser MEI: o que eu preciso saber?’ e ‘Sou MEI e agora?’O programa oferece ainda aulas presenciais, dentro do projeto Comércio Digital, que abrange os temas ‘Líder Digital’, ‘Renova Varejo’, ‘Turbina Vendas’, ‘SebraeTec’, ‘Acelera Varejo’ e ‘Turbo Marketing’.

Semana da Música

A 1a. Semana da Música de Salvador reservou para este final de semana os temas mais atuais relacionados ao uso das novas tecnologias. Hoje, começa às 9h30 o painel sobre inteligência artificial e as transformações dela decorrente e seu impacto no mercado da música tendo como palestrante a especialista Guta Braga. A partir das 10h30, será a vez do workshop a importância da estratégia digital para músicos e artistas, com explanação de Carlos Alberto Ferreira. A programação segue até as 17h30, e amanhã há o encontro inédito sera encerrado com um workshop sobre planejamento da carreira artística com Anita Carvalho.