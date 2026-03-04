Feira do Poeta na festa de Castro Alves

- Foto: Reprodução| Freepik

Antônio de Castro Alves faz aniversário no próximo dia 14, quando o município que leva seu nome promove a sexta edição da Feira Literária do Poeta (Flipo), completando-se 80 encontros para incentivo à criação e à leitura em cidades do interior baiano.

O período completo dedicado a arte legada pelo Poeta dos Escravizados vai de 12 a 15 de março, atualizando os versos de trabalhos engajados ou não, com o objetivo de aprimoramento constante e divulgação de revelações da poesia baiana.

É gratuita a entrada para quem queira apreciar a programação, para além da literatura, também apresentando criações em audiovisual e música em espaços diversos do município de Castro Alves.

Entre os nomes já anunciados, destaca-se o ator Antônio Pitanga, pai de Camila Pitanga; conhecido por seu desempenho em filmes como Ganga Zumba.

Também estão confirmadas a atriz Edvana Carvalho, a intelectual e escritora Karla Akotirene, a cantora e ativista Preta Rara, e o ator e escritor Aldri Anunciação.

Outras participações – Outras participações na feira castro-alvense são a cineasta Cecília Amano, além de Jhordan Matheus e Jean Amorim, reforçando o perfil plural e interdisciplinar da feira.

Vocacionada para as artes, a Bahia vem recuperando velozmente o talento capaz de servir de senha para acesso ao tesouro cultural bem representado por festivais como o de Castro Alves.

Localizada a 182 quilômetros de Salvador, Castro Alves ganhou o nome do poeta do povo, ao substituir o original, a antiga Vila de Nossa Senhora da Conceição do Curralinho.

Conexão Coreia-Bahia

O coletivo artístico independente Way Better, da Coreia do Sul, confirmou Salvador, na rota da turnê de música pop asiática, no dia 21 de abril, uma terça-feira, 18h30, no Teatro Faresi, avenida Oceânica, 2717, Ondina. Estão confirmadas as apresentações de Hello Gloom, from20, Kang Yuchan (A.C.E.) e Lim Sejun (Victon), todos estes evitando os padrões impostos pela mecânica de mercado, optando por um trabalho autêntico e único. Hello Gloom ficou internacionalmente conhecido pelo sucesso de Mamacita, e pode ser chamado também de Ungjae, unindo num só repertório os talentos de cantor, compositor, dançarino e rapper.

O programa Rouanet no Interior, realizado em parceria entre o Ministério da Cultura e a Neoenergia, está com inscrições abertas para selecionar, no mínimo, 30 projetos culturais, com valor máximo de R$ 200 mil cada para onze municípios da Chapada Diamantina. Podem concorrer pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, sediadas em Abaíra, Andaraí (Vila de Igatu), Barra da Estiva, Iramaia, Iraquara, Ibicoara, Jussiape, Lençóis, Mucugê, Palmeiras e Rio de Contas. As inscrições estão abertas até 30 de abril, exclusivamente pelo Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic).

Ainda para a Chapada Diamantina, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI-BA) abriu processo licitatório para contratação de instituição responsável pela elaboração do Plano Regional de Transição para uma Economia de Baixo Carbono aliada ao Enfrentamento da Pobreza. Com a meta de atingir 20 municípios, a iniciativa conta com a parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O prazo para envio das propostas vai até 31 deste mês através do portal do PNUD, onde tem mais informações.