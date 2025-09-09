Feira e festa em 100 anos de Stella

Centenário da ialorixá Stella de Oxóssi - Foto: Manu Dias / Cedoc A TARDE / 23-11-2001

Temas relacionados ao sagrado feminino do candomblé keto estarão em destaque nos próximos dias 12, sexta, e 13, sábado, na Feira de Arte, Música e Gastronomia do Ilê Axé Opô Afonjá.

O motivo é de festa, pela passagem do centenário da ialorixá Stella de Oxóssi, uma raríssima, senão inédita mulher LGBTQIA+ preta, aceita como imortal da Academia de Letras da Bahia, número 33.

A Feira, anunciada pelo sociólogo e sempre presente ativista afrodiaspórico Ailton Ferreira, tem a parceria da Sociedade Beneficente Cruz Santa do Opô Afonjá, embora implique uma necessária reflexão.

Mãe Stella de Oxóssi marcou sua trajetória religiosa pela busca de autenticidade, evitando sincretismo necessário no passado das senzalas, quando supostamente misturavam-se santos católicos aos afro-baianos, como tática protetiva à repressão.

Uma “cruz santa” no “opô Afonjá” talvez não ganhasse a aprovação da iyalorixá, famosa por ter também exercitado a inteligência, destacando-se aforismos como “o ebó mais forte é o pensamento”, contido em seu livro de provérbios.

Consciente de si e do conhecimento gerado no saber prático, a enfermeira de corpos e almas Stella deixou o legado de escola, biblioteca e primeiro museu fundado dentro de um terreiro de candomblé.

Toda esta construção tem a base filosófica de construir-se iyalorixá, a cada ação, como ela já sabia no livro Meu Tempo É Agora, em releitura de Agostinho de Hipona, ao fazer do “Tempo Presente” a única modalidade de ser possível. Quem for à Feira, seja qual for a religião, e até os agnósticos, vai degustar pratos da mesa afro-brasileira, e rebrilhar os olhos, ao apreciar joias, vestuário, artesanato e produções diversas da comunidade do São Gonçalo do Retiro.

Mães no Teatro Jorge Amado

A Companhia de Teatro dos Pais entrou na fase final de ensaios para seu novo espetáculo, que será apresentado no dia 4, dia de São Francisco, no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Pais e mães de estudantes do ensino infantil e fundamental participam ativamente, transformando uma atividade que começou de forma descontraída em um exercício cênico sério. A montagem de “O Príncipe Atrasado”, orientada por Ive-Anne Stanchi, será uma paródia que combina humor e crítica, narrando a história de um príncipe surpreso ao descobrir que sua princesa já partiu “a milhão” em busca de carreira solo, deixando o esposo dorminhoco e bobalhão.

POUCAS & BOAS

Começa, hoje, em Luís Eduardo Magalhães o III Simpósio sobre Sistemas Intensivos de Produção, no auditório da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa). Iniciativa da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), em parceria com a Abapa, o evento recebe pesquisadores, técnicos, professores, acadêmicos e produtores de todo o País. O oeste baiano foi escolhido para o simpósio por ser o segundo maior produtor nacional da fibra e, também, ser a região mais consolidada na produção de algodão no Matopiba.

Em Itabuna, a comunidade do Assentamento Alemita, localizado na região de Ferradas, comemorou, no final de semana, os 20 anos da criação oficial, depois de 10 anos de acampamento. Atualmente, 30 famílias vivem e produzem na localidade, com destaque para o cultivo de cacau, criação de gado de corte e leite, além da produção de frutas diversas. Durante a celebração, os assentados pontuaram a relevância das parcerias com a Seagrima, a UFSB, o Instituto Biofábrica, o Colégio Modelo e o Incra.

Através de parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e a Neoenergia Coelba, a Escola de Eletricistas está com inscrições para três cidades, somando 135 vagas. O curso gratuito terá três turmas em Feira de Santana (sendo uma só para mulheres), uma turma em Seabra e outra em Itaberaba. A formação é oportunidade para chegar ao mercado de trabalho, principalmente em regiões onde existe carência destes profissionais.