Festa do Dois de Julho tem presença hip-hop

Festa do 2 de Julho - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Dia da Libertação do Brasil na Bahia, na próxima quarta-feira, Dois de Julho, terá a inédita participação da 1ª Caminhada Independência Hip-Hop, organizada por ativistas do gênero identificado com as demandas das periferias.

Produtores culturais, representantes de coletivos, organizações e simpatizantes do movimento ficaram de aparecer para acrescentar arte, voz e resistência ao ato cívico maior da Bahia e do Brasil.

Galera HipHop ficou de se encontrar bem cedinho, às 7 da manhã, no Largo da Lapinha, com saída marcada para 9 horas, temperando o desfile cívico tradicional com expressões inovadoras para o bem da luta pela memória preta.

Estão previstas apresentações desenvolvidas por artistas hip-hop da Bahia em suas diversas manifestações: batalhas de rima, recitais de poesia, graffiti ao vivo, roda de break e danças urbanas.

– Essa é uma ação revolucionária no desfile do Dois de Julho, estaremos nas ruas mostrando nossa cara, a cara dos invisíveis que sempre foram discriminados por denunciar as injustiças sociais e raciais – convida o DJ Branco, um dos divulgadores mais atuantes do hip-hop na Bahia.

Ao longo do trajeto, será montado um ponto de acolhimento nas sedes do Coletivo de Entidades Negras (CEN), e da Escola de Formação Luiza Mahin, ambas localizadas no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

O rolé cívico-cultural termina no Cabuloso Ateliê de Arte e Culturas do Pelourinho, onde será realizada uma edição especial do 3º. Round – Circuito Baiano de Rima.

A identificação do movimento com a independência está no fato de surgirem, ambos, do sentimento de indignação com as injustiças, resultando na multiplicação de táticas de sobrevivência.

Dois de Julho insular

A Ilha de Bom Jesus dos Passos celebra nesta terça e quarta-feira, Dois de Julho, a participação do povo insular nos combates pela Independência da Bahia, que contribuíram para romper o cerco português a Salvador. A tradicional levada do caboclo parte da Praça Comendador Neiva até a Rua do Fogo, na terça, quando também ocorre uma roda de conversa com a historiadora Patrícia Verônica Ferreira dos Santos. No mesmo dia, acontece a Festa do Dendê, com apresentação da dança dos orixás em praça pública. A curadoria é da professora da Uneb, Patrícia Lessa, e de “Nem de Mirinha”, Luiz Henrique, fundador do centro de memória da ilha.

POUCAS & BOAS

A Festa do Pescador e da Pescadora tem início com a procissão da imagem de São Pedro neste domingo, a partir das 8h30, com concentração marcada em frente à Associação dos Pescadores de Curralinho, na zona rural de Juazeiro. Às 10h, haverá palestra sobre mudanças climáticas e, às 11h, celebração eucarística em homenagem ao padroeiro, seguida de almoço comunitário. A organização é da Associação de Pescadores, com apoio do Conselho Pastoral dos Pescadores BA/SE e da paróquia São Francisco de Assis.

Com o tema ‘Sobre a Fé e a Esperança de São Pedro, seguimos o Cristo Vivo’, acontece hoje a programação principal da festa do padroeiro de Teixeira de Freitas, com missas solenes na catedral dedicada ao santo, além de carreata e procissão pelas ruas da cidade. Ontem foi encerrada a novena preparatória, que desde o dia 20 de junho reuniu grande número de religiosos e devotos sob a temática ‘Com São Pedro vivemos nossa vocação e missão’, com homenagens e quermesse animada com apresentações musicais.

Em Itabuna termina hoje o Ita Pedro 2025, com grandes atrações como Dorgival Dantas, Lordão e Cris Lima, entre outros artistas que farão a festa de encerramento na Arena Zé Cachoeira. Aberta no dia 26 de junho, a programação contou com mais de 30 atrações, sob o tema ‘Itabuna – Terra do Cacau, O Fruto Rico’. Toda a organização do evento é da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (Ficc), com apoio da prefeitura no município do sul baiano.