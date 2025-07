Festa movimenta São Tomé de Paripe neste sábado

Festa das Marisqueiras e Pescadoras - Foto: Divulgação

Chovendo ou estiando, sábado, 28 de junho, o popular "amanhã", tem Festa das Marisqueiras e Pescadoras na comunidade Alto do Tororó, localizada em São Tomé de Paripe, formosa região de Salvador, onde o “subúrbio” está longe de merecer desdém.

A riqueza do Alto do Tororó consiste na capacidade de coleta de caranguejos e pescados, aprimorada por tradição oral, de avós e pais para netos e filhos, resultando em cardápio ancestral de espécies e sabores.

Mas a festa não é "apenas" sobre degustar os frutos do mar colhidos há gerações e gerações, perdendo-se no murmúrio do tempo a primeira vez que uma mão preta encaixou numa “loca” para dali recolher seu morador crustáceo.

Da natureza para as culturas, a comunidade construiu suas manifestações próprias de canto, dança e desporto, como o samba de crioula, o bumba meu boi e a corrida de canoa, com presença certa de campeãs e campeões na festa de amanhã.

Em anos anteriores, bem 40 ou mais, a festa caía sempre no dia de Pedro Pescador, 29: o padroeiro prevalecia no calendário, mas agora o pessoal decidiu fazer na véspera, mantendo a titularidade do santo.

A pândega deste ano ganhou o edital Gregórios, obtendo seus organizadores recursos financeiros de diversos órgãos públicos, com dados disponíveis em seus respectivos portais de transparência.

A apresentação das matriarcas será aplaudida por representantes e ativistas afro diaspóricos da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).

Também confirmaram presença gestores do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Ouvidoria do Estado; e Fundação Gregório de Mattos.

Senac contra o desemprego

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-Bahia) amplia a ofensiva na “guerra” contra o desemprego e a falta de capacitação profissional, tendo como novo palco o município de Santo Amaro.

A iniciativa coincide com a Semana de Comemoração da Independência do Brasil na Bahia, iniciada no dia 25 de Junho: o santamarense foi um dos povos ativos na expulsão dos portugueses.

São mil vagas gratuitas em oficinas e palestras nas áreas de gastronomia, beleza, gestão, negócios e tecnologia de informação, as cinco mais demandadas para ocupação de postos de trabalho e empreendimentos.

POUCAS & BOAS

Lançada em maio, a campanha de Solidariedade do grupo Sabin termina, hoje, com envolvimento de 358 unidades, incluindo as de Camaçari, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Salvador. Realizada há mais de 10 anos, a iniciativa visa angariar cobertores, agasalhos e itens de higiene, que serão doadas para instituições de caridade de cada uma das localidades. No ano passado foram arrecadadas mais de 6 mil peças e a meta para 2025 é ultrapassar esta marca.

Para reforçar o atendimento especializado às mulheres em situação de violência de gênero no Itapedro 2025, em Itabuna, uma Unidade Móvel da Secretaria de Políticas Mulheres do Estado (SPM) está atendendo o público desde ontem na Avenida Princesa Isabel. Com serviços multidisciplinares de escuta e acolhimento em casos de abuso e importunação sexual, através dos profissionais é realizado o encaminhamento para os órgãos que fazem parte da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Em Remanso começa, hoje, a tradicional Festa dos Pescadores, com Atendimentos diversos na área da Saúde e palestras focadas em assuntos de interesse da categoria. Com organização geral da Associação dos Pescadores e Pescadoras de Remanso (APPR), o evento conta com apoios de diferentes entidades, como a Comissão Pastoral dos Pescadores BA/SE e a prefeitura local. Amanhã à noite acontece um evento festivo em frente da sede da associação, com animação de Marcio Passos e Lucílio Viana.