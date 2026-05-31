Festival de grisalhos reúne 7 espetáculos

O Festival 60+ reúne no Forte do Barbalho, no mês de junho, sete espetáculos protagonizados por artistas baianos com mais de 60 anos, trazendo à cena o debate sobre longevidade, permanência criativa e mercado de trabalho nas artes.

A programação inclui o Café com História – cujas instalações foram utilizadas para tortura de opositores na ditadura de 1964 – que será palco do espetáculo de poesia e música “GiraMundo”, com Jackson Costa, bem acompanhado de Tom Costa e Sidney Argolo.

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No dia 5 de junho, às 20h, Rita Assemany apresenta “Chiquita com Dendê”, recital satírico escrito por Aninha Franco, no qual passeia pela história de Salvador em visita guiada pelos saudosos Assis Valente, Dorival Caymmi, Tom Zé e Moraes Moreira.

Osvaldo Mil sobe ao palco no dia 6, 20 horas, com “Musicausos”, um encontro intimista revisitando passagens de sua trajetória no teatro, cinema e televisão, intercalando memórias curiosas, divertidas com canções marcantes.

No dia 12 de junho, às 20h, o público confere o musical “Batatinha”, com Diogo Lopes Filho, homenagem ao sambista baiano Batatinha, revisitando sua obra e sua vida em um espetáculo abordando carnaval e baianidade, com direção de Marcio Meirelles, às 20h.

Em “Os Sons que Vêm da Cozinha”, no dia 13, Kaíka Alves e Sandro Rangel assumem o palco em formato de doc-musical inspirado no livro Eu Não Sou Cachorro Não, de Paulo César de Araújo, sobre a vida do grande baiano de Caetité, Waldick Soriano.

A montagem revisita o gênero musical chamado “brega” das décadas de 1960 e 70, questionando apagamentos históricos e celebrando artistas capazes de marcar a memória afetiva de milhões de brasileiros, como Odair José, Fernando Mendes e José Augusto.

“Vivemos numa era marcada por guerras e crescente polarização. (...) Mesmo quando a divisão parece aumentar, um denominador comum nos une: a nossa humanidade partilhada”

PAPA LEÃO XIV, em postagem no seu perfil na rede social X

Ceasa sai do apagão de dados

Após 17 anos de apagão de dados, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) visitou a Ceasa de Salvador para atualizar o perfil das centrais do País. A ausência de diagnósticos científicos desde 2009 dificultava a gestão do setor. A iniciativa, coordenada nacionalmente por Flávia Starling, gerará um relatório digital sobre as demandas estruturais dos próximos cinco anos e reuniu na Bahia a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (Abracen). A comitiva, recebida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico estadual, também vistoriou o Mercado do Rio Vermelho para focar no combate ao desperdício de alimentos.

POUCAS & BOAS

A comemoração dos 50 anos da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) começa hoje às 8h com um aulão de forró animado pelo grupo Zero74, seguido do projeto Jazz no Jardim com o Bahia Instrumental e show do grupo Unidos Pelo Samba, ocupando diferentes espaços da instituição. A festa conta ainda com exposições do Clube da Ferrugem e no Museu Casa do Sertão, feira gastronômica, ações de extensionistas e atividade especial dedicada às crianças, dentre outras ações.

A 6ª edição do Pedal Ambiental – Juntos por uma Causa Maior, abre hoje a Semana do Meio Ambiente 2026 em Itabuna. Com concentração a partir das 7h, no estacionamento do Centro Administrativo Firmino Alves, o pedal faz parte do calendário municipal de eventos e reúne ciclistas, famílias e apoiadores da causa ambiental. Realizado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o evento tem parceria da União dos Ciclistas do Cacau. Focada na educação ambiental e na mobilização da comunidade, a Semana do Meio Ambiente prossegue até o dia 3 de junho.

As aulas da segunda edição do Cerâmicas Pontilhão reúnem moradores da comunidade formada por descendentes do povo indígena Kiriri, na zona rural de Jacobina, com foco na capacitação, incentivo à produção artesanal e geração de renda. A iniciativa é patrocinada pela Jacobina Mineração e pelo Instituto Pan American Silver, através da Lei Federal de Incentivo, como parte do programa Cultura e Transformação. O projeto prevê o desenvolvimento de novos produtos e aulas voltadas à profissionalização.