Festival destaca música de terreiro

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A música sagrada de terreiros de candomblé e umbanda ganhou mais protagonismo e visibilidade, com a realização do primeiro festival Nzo Olorin, de amanhã a sexta-feira.

A iniciativa do Ministério da Igualdade Racial, em parceria com o governo da Bahia, vai reunir artistas, grupos e coletivos engajados na luta pelas manifestações artísticas, culturais e religiosas de matriz africana.

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O festival de música de terreiro acontece no Centro Histórico, espalhando-se pelo Espaço Cultural da Barroquinha; Escola de Dança da Funceb; Casa da Igualdade Racial, no Largo Tereza Batista, entre outros locais.

A programação contará com apresentações musicais, oficinas e seminários, reunindo representantes de estados como Bahia, Rio de Janeiro, Pará, Paraíba e Maranhão.

A música dos terreiros têm papel relevante porque pelo canto, os orixás são chamados a manifestar-se, além da percussão sagrada dos tambores, e até a ringia do adjá, são aspectos de sons variados, alguns pouco conhecidos.

A ministra da Igualdade Racial, Rachel Barros, é aguardada para a abertura do festival, amanhã, dia primeiro, às 17h30 no Largo Quintas Berro Dágua, com as participações de grupos multiculturais relacionados ao culto afro.

Estão confirmadas as apresentações do Grupo Alafin Oyó, de Pernambuco; Pai Alfredo, do Rio Grande do Sul; Grupo Coletivo Cultural Bariri (Maranhão) e Pradarrum – Ogan Gabi Guedes, da Bahia.

As inscrições para oficinas e painéis devem ser feitas pela plataforma Sympla; o acesso às apresentações é livre e gratuita, sem necessidade de ingresso.

ABRE ASPAS

“Mulher não vota muito mal, mulher vota mal para cara***”

Paulo Figueiredo, influenciador e empresário, e principal ponte entre os Bolsonaro e o governo Trump, em ataques abertos a Michelle Bolsonaro

“Se perdermos a Michelle, a eleição vai ficar muito difícil para nós”

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, partido dos Bolsonaro, ao comentar a crise instalada entre os filhos do ex-presidente e a esposa

Cáritas na luta por direitos

A Cáritas iniciou visitas a parlamentares em Brasília para pautar direitos de povos tradicionais diante da crise climática, conflitos agrários e proteção de defensores humanos.

A agenda, que segue até amanhã, busca dar urgência a temas socioambientais e fundiários. A Cáritas Regional Nordeste já assiste 1.200 famílias na Bahia e em Sergipe, mas o potencial de atuação é muito maior.

Mais do que assistência, a iniciativa cobra do Estado políticas públicas e respostas eficazes a desastres. É a sociedade civil exigindo o básico: dignidade e justiça social.

POUCAS & BOAS

Apenas dois municípios da Bahia participaram no último fim de semana da mobilização para ampliar cirurgias do SUS em hospitais privados e reativar salas cirúrgicas ociosas. No mutirão foram realizados 171 procedimentos somando as cirurgias no Hospital Alagoinhas (particular) e na Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. A iniciativa faz parte do Programa Agora Tem Especialistas, sendo Alagoinhas o primeiro município apto a oferecer atendimento do SUS em uma unidade privada, em troca do abatimento de impostos.

Selecionado em edital do Programa Nacional Aldir Blanc (Pnab), o projeto ‘Arte pela cidade: a Feira que habita em nós’ transformou espaços de Feira de Santana em exposição ao ar livre, que distribuiu quadros da artista visual e professora Nathália Mata, idealizadora do projeto. Na primeira etapa foram expostas e doadas quatro obras nas praças do Rosário, Antônio Cardoso, na da Paquera e de Dona Pomba. Ainda como parte da iniciativa, a artista também realizou oficinas de introdução à prática do desenho em unidades escolares.