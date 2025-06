Festival itinerante completa 10 anos e chega a Vitória da Conquista

Festival A Feira chega a Vitória da Conquista - Foto: Divulgação

Patrocinado pela Bahiagás e pelo Governo do Estado da Bahia, por meio do FazCultura – a lei de incentivo à cultura mais antiga do País – e das secretarias de Cultura e da Fazenda, o Festival A Feira chega a Vitória da Conquista, neste sábado e domingo.

E chega com muito moral pois trata-se de comemorar os primeiros 10 anos do projeto dotado de um admirável cartel de 300 edições, 3 mil atrações musicais, 20 mil horas de programação e 1 milhão de visitantes.

A feira tem o cuidado de convocar a seleção dos músicos, escapando ao perfil de “mercadores de arte”, tendo como critério a autenticidade de BaianaSystem, Lazzo Matumbi, Gerônimo, Paulinho Boca e Cortejo Afro.

A saudade fica por conta de Letieres Leite, da Rumpilezz, orquestra de inestimável legado para as multiculturas baianas, por conta da proposta inusitada e autêntica de fazer música.

O festival comemorativo do decênio de êxitos está programado para a Praça do Normal, ponto de encontro da primeira feira de economia criativa de rua do estado.

A Feira está de rolé por diversas cidades baianas, apostando no empreendedorismo, cultura e gastronomia tendo como protagonistas, moradores de todos os 27 territórios de identidade da Bahia.

A programação começa às 10 da manhã de sábado, 15, com pintura, bambolê, dança, tatuagem, yoga e outros parangolés resultantes da pluralidade das manifestações culturais.

O mesmo se pode dizer para os gêneros musicais, misturando Samba do Alê, DJ Rafaé e Forró Temperado, além de uma surpresa a ser anunciada no final do sábado. No domingo (15), tem Mulher no Samba, DJ Paulinha Chernobyl, Forró do Mariá e Dona Iracema.

Sarau no Teatro da Ufba

Unir a poesia – arte de construir mundos – à música – arte mais sublime – é a proposta do sarau “Abrir todas as portas do coração”, no Teatro Martim Gonçalves, Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, dia 17, às 17h. O sarau integra o projeto de extensão Cenas Mímicas (im) Permanências, coordenado pelo professor George Mascarenhas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Ufba, por meio do Programa de Apoio à Extensão. A atividade mobiliza estudantes e professoras como Carla Motta, na regência, tendo no repertório Vinicius; Tom; Chico Buarque; Caetano Veloso e Toquinho, entre outros.

POUCAS & BOAS

‘Nação Quilombola: preservação e sustentabilidade’ é o tema da 9ª Romaria Quilombola no Santuário do Bom Jesus da Lapa, aberta, ontem, e que reúne representantes de comunidades de diferentes territórios de identidade da Bahia. Hoje a programação começa às 6h30 com o terço devocional e, às 8h, terão início os seminários que prosseguirão até às 16h. Em seguida acontecerá a missa festiva em comemoração a Santo Antônio. A romaria termina amanhã com caminhada às 8h e bênção de envio às 9h. A mobilização fortalece a memória ancestral e a luta por direitos dos povos tradicionais da Bahia.

O Dia do Evangélico será comemorado em Casa Nova com uma celebração que começa, hoje, com apresentação da jovem Maria Marçal a partir das 19h no Pátio de Eventos do município. A expectativa é grande também para amanhã, quando subirá ao palco o cantor gospel Gerson Rufino. Também cantores da região participam dos encontros, organizados pela gestão municipal em parceria com igrejas evangélicas. O evento reforça a união das comunidades religiosas e integra o calendário oficial da cidade.

O São João de Sítio Grande começa, hoje, no distrito da zona rural de São Desidério, com apresentações de Washington Brasileiro, Mastruz com Leite e Mano Walter, além de bandas locais. Amanhã será a vez de Arreio de Ouro, Mala 100 Alça, Zé Felipe e Theuzinho, dentre outros. Tradicional na região, é organizado pela Secretaria local de Cultura, Esporte e Lazer. A festa conta com estrutura especial e movimenta o turismo e o comércio do município.