Fieb defende ciclo de cortes nos juros

Fieb defende o fim do aumento da taxa de juros - Foto: Divulgação

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) defendeu o início de um ciclo de cortes na taxa de juros por considerar necessário ao avanço do desenvolvimento nacional.

Na avaliação da alta administração da entidade representativa da indústria baiana, a taxa Selic de 15% passa de equívoco técnico, alcançando a dimensão política.

Para as lideranças industriais, o percentual penaliza o trabalho, sufocando a produção com efeitos de consequências previsíveis, comprometendo o futuro do país.

Os juros nos Estados Unidos estão abaixo dos 4,5% enquanto o Banco Central Europeu reduziu a taxa para 2,5%, percentuais em complementariedade ou antagonismo, a depender do viés, quando se analisa o cenário brasileiro.

Lembram os críticos da política monetária do Banco Central a importância de um equilíbrio na cobrança de juros, devido a seu reflexo na atração ou retração de investimentos.

Curiosamente, a pauta da Taxa Selic converge os empresários de alta-proa da indústria baiana com a proposta do governo federal e do partido ao qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é filiado, igualmente crítico do alto percentual desde a gestão passada do BC.

Resposta difícil –O cálculo é tão rápido quanto certeiro, sugerindo uma questão de difícil resposta, se aplicados os princípios de introdução à lógica: se a inflação acumulada de 5,32% em 12 meses está indicando queda, qual o motivo de se insistir em taxa tão elevada?

Expansão de terminais

Diante do crescente fechamento de agências bancárias nos municípios do interior baiano, um paliativo tem sido o uso de máquinas para movimentação financeira por parte de clientes portadores de cartão e conhecimento para comandar a tecnologia.

Um total de 50 equipamentos foi instalado em 42 novos municípios do estado, tendo preferência as populações com acesso dificultado a serviços bancários.

Os locais de funcionamento das máquinas são cuidadosamente escolhidos, preferindo-se áreas de maior fluxo, nos centros dos municípios. Mercearias, farmácias, lojas de materiais de construção, supermercados e até uma funerária estão entre os parceiros.

POUCAS & BOAS

Os 146 anos de emancipação política de Casa Nova serão comemorados hoje (20) com uma série de eventos a partir das 6h com alvorada festiva, momento cívico e a Caminhada do Forró. No final do dia a programação será na praça Gilson Viana, para a escolha da Rainha da Festa do Interior de Casa Nova, com a participação de 16 candidatas representando comunidades rurais. Para fechar a data comemorativa acontecem ainda apresentações culturais e shows musicais.

A comunidade católica de Barreiras fará hoje (20) a sexta noite da novena preparatória para os festejos do padroeiro São João Batista deste ano. Organizada pelo Apostolado da Oração, a programação conta ainda com quermesse animada por Rodrigo Rocha, na praça em frente da catedral. Iniciada dia 15 de junho, a novena tem um grupo responsável a cada noite. O encerramento será dia 23, véspera do feriado.

Em Rio de Contas os festejos de Corpus Christi movimentaram a cidade desde a noite de quarta-feira (18) quando aconteceu a ‘Noite das Lanternas, uma tradicional procissão em que as pessoas carregam lamparinas acessas pelas ruas que têm as luzes desligadas. Ontem (19) pela manhã aconteceu uma missa ao ar livre, depois de cortejo pelas ruas cobertas pelos tapetes, com participação da Filarmônica Beneficente Lira dos Artistas. A programação foi acompanhada por católicos locais e visitantes, entre eles o governador Jerônimo Rodrigues e comitiva.