Filme revela trama e desfaçatez dos EUA

O Dia que Durou 21 anos - Foto: Divulgação

O CineClube Academia de Letras da Bahia exibirá, próximo dia 20, no Goethe Institut, na Vitória, o filme O Dia que Durou 21 anos, de Camilo Tavares.

A ideia é a de provocar reflexões sobre as coincidências de janeiro/fevereiro de 1964 e as ameaças diretas à soberania verificadas atualmente.

Um dos aspectos de maior distinção diz respeito à desfaçatez e ao descaro, pois enquanto os golpistas de 64 buscavam disfarçar suas intenções, os lesas-pátrias de hoje orgulham-se de seus abjetos perfis.

O filme aborda o protagonismo estadunidense na derrubada do governo brasileiro legalmente constituído.

Leonel Brizola armou a população para a guerra civil, ao prover o funcionamento simultâneo de emissoras de rádio articuladas em defesa do País, na Rede da Legalidade, mas o então presidente João Goulart preferiu recuar e desistir por receio de “um banho de sangue”.

A exibição da preciosa película está programada para começar às 16h, na quarta-feira da próxima semana, com entrada franqueada ao público.

O filme investiga, ainda, o papel do embaixador Lincoln Gordon, gerenciando um polpudo orçamento destinado a financiar estudos e disseminar propaganda para desestabilizar o governo do presidente João Goulart.

Presenças confirmadas – Confirmaram presença como debatedores, o historiador e professor Rafael Dantas e o geólogo e professor Arno Brichta, ex-preso político.

A mediação é dos acadêmicos Carlos Ribeiro e Décio Torres Cruz, coordenadores do evento. A realização acontecerá em cooperação com o Goethe-Institut Salvador.

Curso de ‘Pai-lhaço’

Passou o Dia dos Pais, abraços, quem sabe presentes supriram parte da lacuna afetiva, mas dificilmente o “ideal de pai” deixará o estatuto de “sonho” para tornar-se mais destas tantas “realidades”. A repetição da data comercial abre a guarda dos investidores na arte da “palhaçaria”, derivando para “pai-lhaçaria”, para estabelecer na linguagem artística do humor ponte arejada entre pais e filhos. “Pai-lhaços” estão convidados para o “work-shop” programado para a Comunidade de Aprendizagem Viveira, na Pituba, neste sábado, entre 8h e 12h, a cargo de Igor Sant’Anna, o palhaço Caxambó, arte-educador e pai. Contatos: 71 99225-2825.

POUCAS & BOAS

A 8ª edição do Festival Literário de Mucugê (Fligê) começa, hoje, e até domingo movimenta a cidade da Chapada Diamantina com eventos artísticos e culturais. Um dos destaques será a mesa que acontece dia 15 de agosto, com Josélia Aguiar e Gildeci Leite, para debater a presença dos rios e das matas na obra de Jorge Amado, discutindo literatura, memória e território. Ao todo, serão 37 atividades que reúnem 55 participantes entre escritores, pesquisadores e profissionais da área cultural.

Em Barreiras, acontece, hoje, homenagem a Santa Dulce dos Pobres no Hospital Regional do Oeste, unidade administrada pela Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), com plantio de mudas de árvores nativas a partir das 8h. Na cidade, a programação teve início na segunda feira, com peregrinações por diversos setores do hospital. Ainda hoje, a partir das 19h será celebrada uma missa na comunidade oestina dedicada à primeira santa brasileira da Igreja Católica, no bairro São Pedro.

A criação do 27º Batalhão de Polícia Militar para Luís Eduardo Magalhães ainda repercute na cidade que é conhecida como polo do agronegócio estadual. A assinatura do decreto que cria a unidade militar foi assinada, na segunda-feira, pelo governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito Junior Marabá (PP). O projeto estabelece um trabalho conjunto entre estado e município para concretizar a instalação do 27º BPM-BA.