Filme sobre Mateus Aleluia disputa título

O filme "Pontos de Força”, sobre a obra do cantor e compositor Mateus Aleluia, dos Tincoãs, concorre ao título da categoria “competição nacional” do Festival Internacional de Documentário Nacional, com estreia prevista para o dia 20.

A natureza, as imagens e as paisagens do cotidiano de Cachoeira e da prática do candomblé aproximam arte e religião no trabalho dirigido por Vânia Lima a partir da ideia original de Mateus Aleluia.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aleluia tornou-se o mais conhecido dos Tincoãs, grupo formado originalmente por Erivaldo, Heraldo e Dadinho, tornando-se referência pela música única e autêntica de louvor aos orixás, travando corajoso combate contra o racismo.

O documentário visita terreiros e paisagens do Recôncavo, com depoimentos de lideranças religiosas, historiadores e guias turísticos atestando o asé de uma região simultaneamente polo e berço da religião e multiculturas de mistura afro-baiana.

- Pela sua própria localização, pelas pessoas de decisões que aqui vieram parar. Por esse encontro mesmo de cultura. Aqui estão os donos da terra, chegam os portugueses, depois vêm os africanos. Cachoeira é justamente isso, verdadeiramente afrobarroco - afirma Mateus Aleluia, em uma das passagens do documentário.

Artista autoimerso em sua ancestralidade, construída desde a bênção de seus mais velhos e suas mais velhas, na infância no Recôncavo, Aleluia entende Cachoeira já nascida para ser metrópole, como um ponto de convergência de interesses.

A direção de Fotografia é de Cláudio Antônio; .e a direção de produção é de Bruno Ramos e Paula Hazin, para quem o filme promove a expansão do homem Mateus, ao transcender o lugar físico com sua força ancestral - espiritual.

ABRE ASPAS

“Crime organizado [é um desafio que] aterroriza comunidades e desvia recursos públicos (...) Esse esforço [de combate ao crime] deve levar em conta o respeito à soberania dos Estados”

Lula, presidente, em discurso com recado aos EUA de Donald Trump durante a cúpula do G7 realizada na França, defendendo a cooperação internacional em vez de ações unilaterais e interferências externas

A força do café baiano

Estão abertas as inscrições para o IV Festival Baiano de Cafés, que ocorre em Salvador nos dias 15 e 16 de agosto. Sob o tema "Compromisso, Tempo e Transformação", o evento projeta recorde de 70 expositores, 4 mil visitantes e R$ 500 mil em negócios, impulsionando a cafeicultura local. Além de palestras e degustações, a edição de 2026 ganha relevância internacional ao abraçar o Ano Internacional da Mulher Agricultora, instituído pela ONU. A iniciativa da organizadora Brenda Matos acerta em cheio ao dar merecida visibilidade às trabalhadoras do campo, pilares invisíveis mas vitais da nossa produção e inovação.

POUCAS & BOAS

A 2ª Festa Literária de Ipiaú (Flipiaú) será aberta hoje no Mercado da Economia Criativa Cleraldo Andrade. Com o tema ‘Um Rio de Memórias’ o evento sugere um mergulho na identidade local. Até sexta-feira a programação terá mesas e painéis com convidados como Ruy Póvoas, Alba Darabi, Lívia Natália, Rita Santana e Silvana Carvalho. Com diversos debates, o evento conta ainda com Bell Puã, Má Reputação, Emília Nuñez, Brisa Aziz, Olinda Tupinambá, Ane Pataxó, Kelner Atikun-Pankará, Hawk, Murilo Araújo e José Américo Castro.

Termina hoje em Itabuna a 12ª Conferência Municipal de Saúde, aberta ontem com o tema ‘Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil’. O evento agita a sede da Unex, no centro da cidade, com uma programação que conta com momentos de escuta e debates para o fortalecimento das políticas públicas do setor. Resultado de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, e o Conselho Municipal de Saúde, o encontro reúne gestores, profissionais da saúde, representantes de entidades e a comunidade em geral.