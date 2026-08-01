Filósofo lança hoje “Um homem bom”

Quem é cada um de nós, senão histórias pra contar, eis a condição humana a confirmar-se (ou não) no livro “Um homem bom”, do professor, filósofo e existente Waldomiro J. Silva Filho, pela Companhia das Letras, com lançamento hoje às 16h na LDM da Vitória.

O espaço de debates e circulação de ideias do Shopping Boulevard atende à projeção do impacto ao revelarem-se as confissões do personagem-narrador, vítima da máquina mortífera de uma ditadura, embora tenha saído vivo da tortura.

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Como seu criador, professor de epistemologia do curso de filosofia da Ufba, o “homem bom” pode ensinar a necessidade da crença, senão teríamos de aprender tudo do zero, a cada instante, tornando impossível até beber um copo d’água.

Foi preciso ao personagem, portanto, formar crença na capacidade de escolher viver, apesar de psicodiagnosticado com “culpa de sobrevivente”, pois muitos de seus camaradas “viajaram”, verbo-senha dos algozes, quando torturados não resistiam.

-Agradeço a Emiliano José, que pode ter sido uma referência, pois sofreu de verdade aquilo que agora o livro tenta relatar em ficção”, afirma o autor, provocando o contato de veracidade e verossimilhança, uma buscando refugiar-se na outra.

Prof. Waldomiro não disse com esta intenção, mas ao falar da atualidade, trazendo o "antes" para perto do "agora", pode ter antecipado algum possível trecho do bate-papo com Marcelo Veras, anterior à sessão de autógrafos.

Para o autor, o tempo ruim das ditaduras e das tiranias parecia ter se esgotado, mas o retorno de propostas extremistas vem substituindo o sonho de um convívio mais suave pelo pesadelo de “calcificar posições” em vez de “valorizar divergências”.

ABRE ASPAS

“A Ucrânia tem um solo muito rico e fértil em terras raras. Temos um contrato assinado relacionado às terras raras, podemos entrar lá quando quisermos e pegar praticamente o que quisermos. ”

Donald Trump, presidente dos EUA, sobre o acordo para uso das terras raras da Ucrânia, um país aliado

Arte estudantil convoca

O Festival Estudantil de Artes Cênicas da Bahia (Festac) abriu convocatória para sua 8ª edição, marcada para 21 a 27 de setembro, em Salvador. Com o tema "Infinitas Possibilidades", o festival de artes cênicas selecionará cinco cenas curtas (10 a 15 min) e dez espetáculos estudantis (a partir de 40 min), abrangendo teatro, dança, circo, performance e artes integradas. As inscrições ocorrem até a próxima quarta-feira, via formulário no Instagram dos coletivos Cooxia e Coato. A ajuda de custo varia de R$ 1.200 a R$ 2.500 para cenas curtas e de R$ 3 mil a R$ 5 mil para espetáculos. A curadoria avaliará temática, viabilidade e trajetória dos grupos.

POUCAS & BOAS

A Primeira edição da Festa Literária de Retirolândia (Flir) termina hoje, terceiro dia da programação que tem como atrações principais o mestre da cultura popular nordestina Bule-Bule, o poeta José Inácio Vieira de Melo, a escritora Fernanda Carvalho e o escritor e compositor retirolandense Enézio de Deus. Realizado pela secretaria de Educação, Cultura e Esporte do munícipio, o evento tem curadoria do escritor e professor Gildeone Oliveira, foca na valorização de educação e da cultura e faz parte das comemorações dos 64 anos de emancipação política da cidade.

Em Brotas de Macaúbas, cidade natal do geógrafo Milton Santos, será lançado hoje o livro ‘Palavras para Milton Santos – Cartografias do Sentir’, dentro da programação em comemoração ao centenário de nascimento do baiano que marcou a história do Brasil e do mundo. Produzida pela Cógito Editora, a obra é organizada pelo geógrafo Valney Rigonato e pelo jornalista Ivan de Almeida, e conta com 61 escritores brasileiros. O evento deste sábado terá início às 19h, no Restaurante Maria Bistrô.