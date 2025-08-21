Flilaura pede ‘bença’ a Mãe Mirinha

“Ó bendito o que semeia livros, livros a mancheia e manda o povo pensar!”. Os versos originais de Castro Alves já podem ser adaptados, tal a quantidade de feiras literárias em expansão na Bahia.

“Ó bendito o que semeias feiras literárias à mancheia...” a exemplo da 2ª edição da Feira Literária Inclusiva de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A Flilaura é tida como a maior festa literária inclusiva da Bahia, tendo o protagonismo e a chancela do Movimento de Pessoas com Deficiência de Lauro de Freitas.

Com o tema Ler, incluir, a literatura como direito de todos e todas, a edição deste ano presta homenagem à saudosa Altamira Maria Conceição Sousa, mais conhecida por Mãe Mirinha de Portão, tendo multiplicado filhas e filhos de santo.

“O nosso objetivo principal é que essa feira seja verdadeiramente para todos e todas”, afirma o presidente da Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas, Josy Luz.

Para Josy Luz, a feira visa garantir acessibilidade, ao pontuar os múltiplos dos quais se compõem a sociedade, portanto, “é uma feira feita para incluir, acolher e celebrar a diferença”.

Centenário

A Feira Literária vai celebrar o centenário de nascimento de Mãe Mirinha do Terreiro São Jorge da Gomeia, tendo como auge o período de 10 a 14 de setembro, na Praça João Thiago dos Santos e o Cine Teatro de Lauro de Freitas.

Estão previstas iniciativas como a Flilaurinha, voltada para a manifestação de povos originários, bem como apresentações em braile e língua brasileira de sinais (libras).

Bahia no Prêmio IEL

Carla Ingrid foi classificada para representar a Bahia na final do Prêmio IEL de Novos Talentos, na categoria Estagiária Inovadora. Integrante do setor de Planejamento Florestal da Bracell, em Alagoinhas, ela apresentou um trabalho sobre recuperação vegetal pós-incêndio em áreas protegidas, utilizando o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI). A solução alia imagens de satélite, ferramentas mobile e geoprocessamento, tornando o monitoramento mais ágil, eficiente e de menor custo. Bicampeã em busca, Carla já venceu, em 2024, com projeto sobre manejo de pragas. É a terceira vez seguida que estagiárias da empresa chegam à final.

POUCAS & BOAS

A 1ª edição da Olimpíada Baiana de Drones (Obadrones) tem abertura oficial, hoje, no Instituto Federal Baiano (IF Baiano), campus de Guanambi. O evento, que é aberto ao público em geral, tem entrada gratuita, com a expectativa de receber até mil visitantes diariamente, até o próximo sábado. Com destaque principal para a competição de drones, a programação do encontro conta, ainda, com exposições, palestras, cursos e oficinas que vão desde as atividades voltadas a iniciantes até conteúdos direcionados a profissionais mais experientes.

Em Barreiras, a aguardada aula inaugural do projeto Universidade da Maturidade reuniu, ontem, um público formado por idosos, representantes da universidade e também convidados. Essa iniciativa, considerada piloto da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), vai contemplar diretamente 40 idosos que já são assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). As aulas regulares serão ministradas no Cras da Cascalheira e, além disso, os idosos terão momentos de convivência e integração no campus da Ufob.

A Festa Literária Caminhos do Oeste (Flico) começa, hoje, em Cristópolis, com uma programação oficial, entre as 18h30 e 23h, no espaço da Secretaria Municipal de Educação. Com atividades que incluem lançamentos de livros e, também, contação de histórias, amanhã o evento começa com a mesa intitulada A Literatura Baiana, Regional e a Produção de Livros na Bahia. O projeto foi contemplado no Edital de Apoio às Festas, Feiras e Festivais Literários, realizado pela Fundação Pedro Calmon (FPC).

*Da redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes